La trayectoria del cometa 3I/ATLAS hoy
El visitante interestelar alcanza su punto más cercano al Sol; la ciencia busca desentrañar los secretos de un objeto formado fuera de nuestro sistema planetario
- 4 minutos de lectura'
El cometa 3I/ATLAS, tercer visitante interestelar detectado en la historia, alcanza este jueves su máxima aproximación al Sol durante su paso por el interior del sistema solar. El evento ofrece a la comunidad científica una oportunidad para analizar la composición de un objeto celeste formado en otro sistema estelar.
Cuál es el recorrido actual del cometa
El cometa ATLAS llega este jueves al punto de su trayectoria más próximo al Sol, a una distancia aproximada de 210 millones de kilómetros. Este momento, conocido como perihelio, lo sitúa cerca de la órbita de Marte. Es en esta fase donde el cuerpo celeste muestra su mayor actividad y brillo, lo que facilita su observación con telescopios profesionales.
La máxima aproximación del objeto a la Tierra será de unos 270 millones de kilómetros. Esta distancia es completamente segura y no representa ningún tipo de riesgo para el planeta. Según proyecciones de los investigadores, la aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá el 19 de diciembre. Luego de su paso, el cometa abandonará definitivamente el sistema solar para continuar su viaje por el espacio interestelar.
Qué características tiene 3I/ATLAS
El núcleo del objeto tiene un diámetro estimado entre 10 y 30 kilómetros. Se desplaza a una velocidad superior a los 245.000 kilómetros por hora durante su paso por el sistema solar. Los astrónomos lo clasificaron como cometa por la presencia de un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea al cuerpo celeste a medida que se acerca al Sol).
Su órbita es hiperbólica, lo que demuestra que el objeto no forma parte del Sistema Solar, sino que procede del espacio profundo. La denominación 3I/ATLAS sigue una nomenclatura específica. La “I” corresponde a la palabra “interestelar” y el “3” alude a que es el tercer objeto de estas características hallado hasta el momento.
Cuál es el origen del visitante interestelar
El cometa 3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y fue expulsado al espacio interestelar hace millones o incluso miles de millones de años. Los expertos creen que una interacción gravitacional con un planeta gigante en su sistema de origen causó su expulsión y aceleró su recorrido.
Su descubrimiento ocurrió el 1 de julio de 2025. La detección la realizó el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), instalado en Río Hurtado, Chile. Antes de 3I/ATLAS, solo se habían detectado dos visitantes de este tipo: ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.
Cómo se estudia al cometa y por qué es importante
El seguimiento del cometa es fruto de una amplia colaboración internacional. Participan la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Esta última, coordinada por Naciones Unidas, organizó una campaña mundial de observación que se extenderá hasta el 27 de enero de 2026. España participa activamente a través de la Agencia Espacial Española (AEE) y de distintos centros nacionales, como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Para su estudio se utilizan telescopios como el Gran Telescopio Canarias (GTC), el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial James Webb. Además, la ESA orientará las sondas interplanetarias Mars Express y Juice para contribuir a la observación. El análisis de su espectro y dinámica permitirá conocer su edad, composición química y posible origen galáctico.
Estudiar este tipo de cometas es fundamental porque contienen material primigenio de otros sistemas estelares, formado antes incluso que el Sol. Su análisis ofrece pistas sobre cómo nacen los planetas y las estrellas en distintas regiones de la galaxia. Cada nuevo visitante interestelar amplía la comprensión sobre el origen, la evolución y la diversidad del universo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
