Un exagente de la CIA reveló si es verdad que pueden desaparecer personas sin dejar rastro

Durante años, el cine y la televisión alimentaron la idea de que la CIA tiene la capacidad de hacer desaparecer personas en cuestión de segundos, ya sea eliminándolas, escondiéndolas o creando identidades nuevas. Lo que parecía parte del universo de Jason Bourne o Misión Imposible quedó en evidencia cuando John Kiriakou, exagente de la CIA y uno de los denunciantes más conocidos del organismo, decidió hablar abiertamente sobre lo que ocurre en la vida real.

En una entrevista con LADbible, el exespía respondió preguntas habituales que se hacen las personas. Uno de los temas más recurrentes se encuentra vinculado al alcance de estos organismos para espiar personas en su intimidad. El hombre aseguró que la CIA tiene la capacidad de escuchar conversaciones a través de teléfonos, cámaras e incluso televisores inteligentes.

Según él, tanto la CIA como agencias de otros países, como el MI5 británico, cuentan con herramientas suficientes para rastrear, intervenir o monitorear dispositivos domésticos sin mayores obstáculos. Una de las más comunes es colocar pequeños micrófonos en los televisores Smart Tv, que les permiten escuchar todo, incluso cuando se encuentran apagados.

Las escuchas pueden hacerse desde cualquier parte del mundo Dragos Condrea

Pero, una de las preguntas más intrigantes que se le hicieron con respecto a su antiguo trabajo tenía que ver con la desaparición de personas, una práctica ilegal en todo el mundo, pero que no deja de suceder. Durante el segmento Honesty Box, Kiriakou explicó que esto no solo es posible, sino que ocurrió en numerosas ocasiones y por diferentes motivos. “Claro que sí. Y lo hacen todo el tiempo”, afirmó.

Acto seguido recordó que, inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, la agencia creó un archipiélago de prisiones secretas alrededor del mundo, donde detenían a sospechosos sin dejar registro oficial. “Capturábamos a personas en refugios de Al Qaeda, en Pakistán o Afganistán y las enviábamos a estas prisiones secretas. Y cuando digo secretas, me refiero a que ni siquiera los presidentes o primeros ministros de los países sabían que existían o dónde estaban ubicadas”, relató.

Según él, estas prácticas permitían que la CIA “hiciera desaparecer” a personas, al mantenerlas encerradas en lugares clandestinos y fuera del alcance de cualquier organismo internacional que buscara interceder. Kiriakou también aseguró que la agencia mató y enterró personas en países lejanos, sin que nunca se conozca su ubicación.

Muchas personas pueden solicitar ser ayudados a crearse una nueva identidad al brindar información clave (imagen ilustrativa)

Aun así, aclaró que la expresión “desaparecer” también puede darse en un sentido positivo, ya que muchas veces cuando existen desertores que brindan información clave sobre un tema que puede poner en peligro sus vidas, se les debe crear una nueva identidad para salvaguardarlos y reubicarlos en otra parte del planeta. En esos casos, la CIA estaría capacitada para otorgar un nombre completamente nuevo, protección, recursos económicos y papeles que verifiquen su nueva identidad.

“Si sos un oficial de la KGB y querés desertar, la CIA te da una identidad nueva, más dinero del que puedas imaginar, y vos y tu familia pueden vivir felices para siempre bajo el nombre de ‘John Smith’”, ironizó. Antes de cerrar la nota, lanzó una frase que causó temor entre los espectadores: “Así que, si nunca más vuelven a saber de John… o de mí, entonces probablemente hemos sido ‘desaparecidos’”.