Un psicólogo reveló cuál es la mejor forma de terminar con alguien a quien realmente amaste

Las rupturas amorosas nunca son fáciles y menos cuando hay un vínculo fuerte y sentimientos profundos involucrados. Esto puede generar que poner un punto final a la relación se postergue, ya que suele implicar dolor, confusión y muchas veces, enojo. Sin embargo, el psicólogo y creador de contenido Farid Dieck planteó en sus redes sociales una forma diferente de enfrentar este proceso.

En uno de sus videos más recientes en TikTok, Dieck lanzó una frase que rápidamente generó empatía entre miles de usuarios: “Para mí, la mejor forma de romper con alguien a quien de verdad amaste y quien de verdad te amó, es agradeciendo por todo lo bonito”. Lejos de negar el sufrimiento, su propuesta invita a transformar el cierre en un acto de reconocimiento. “No funcionó lo nuestro, pero sabes, te agradezco por los buenos momentos, porque en algún punto de mi vida fuiste todo lo que yo quise”, reflexionó el especialista.

Para Farid Dieck, gran parte del sufrimiento posterior a una ruptura se origina en la forma en que se gestiona el final. Las emociones como el rencor, la culpa o la necesidad de señalar culpables suelen nublar el valor de lo compartido. En cambio, agradecer lo vivido permite reconocer el vínculo sin minimizar sus dificultades ni sus aprendizajes.

La publicación no tardó en viralizarse; en los comentarios muchos seguidores compartieron sus propias historias y coincidieron en que esa forma de terminar les habría evitado muchas heridas. “Gracias por poner en palabras lo que sentía y no sabía cómo expresar” y “Esto me dio paz” son solo algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Diez tips para decir adiós a una pareja

Según el portal Psicología y Mente, para afrontar una despedida amorosa con madurez emocional deben llevarse adelante los siguientes puntos.

1. Entender la situación y no tomar decisiones impulsivas. Despedirse de alguien que aún se quiere no debería surgir de una reacción emocional. Tomarse un tiempo para reflexionar con perspectiva es fundamental para evitar arrepentimientos y actuar con claridad.

2. Mantenerse realista. Si se dieron oportunidades, se hablaron los problemas existentes y las cosas no cambiaron, es importante aceptar que no todo se puede resolver. El amor no es suficiente cuando no hay voluntad de cambio real.

3. Asegurarse de querer hacerlo. Antes de actuar, es importante evaluar bien las razones. De esta forma se podrán afrontar las consecuencias con más fortaleza.

4. Ser honesto. La sinceridad es un acto de respeto. No se trata solo de ser claro con el otro, sino también de reconocer lo que uno siente y necesita para estar en paz.

5. Mantener el respeto. Se puede ser honesto sin herir. La asertividad permite expresar lo que uno piensa sin agredir ni juzgar al otro. Terminar con respeto es clave para evitar culpas y resentimientos.

6. Elegí el momento adecuado. Si es posible, hacerlo en persona. Si no, que el mensaje sea claro, empático y respetuoso. La forma en que se dice también es parte del cierre.

7. Ser coherente con la decisión. Recordar por qué se eligió alejarse del otro es importante, no solo para estar bien con uno mismo, sino para no lastimar al otro con falsas esperanzas o con la posibilidad de retomar la relación.

8. Cerrar la puerta con claridad. Evitar frases ambiguas como “tal vez en el futuro”. No se trata de negar la posibilidad de reencontrarse, sino de no alimentar esperanzas que impidan avanzar.

9. Aceptar que no será fácil. El duelo por amor duele. Habrá días en los que todo pese más, pero es parte del proceso. No es una señal de debilidad, sino de humanidad.

10. Permitirse sentir y darse tiempo. No reprimir lo que se siente, llorar, extrañar o enojarse también son formas de sanar. Con el tiempo, la vida se reordena y el dolor se transforma en aprendizaje.