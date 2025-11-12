Una catedrática que Cambridge reveló cada cuánto hay que hacer descansos para ser más productivo

En el mundo del trabajo en la actualidad se suele hablar mucho de la productividad y de la importancia de aumentarla para maximizar las ganancias de las empresas y trabajadores. Ya sea por presión laboral o por deseo propio, cada vez más personas optan por no detenerse, comen frente a la computadora o eliminan sus pausas con tal de terminar antes. Sin embargo, la ciencia sostiene otra cosa: son claves los descansos para ser más productivo.

Ya sea por miedo a parecer poco comprometidos o por exacerbar la cultura del trabajo, el descanso viene siendo sacrificado en favor de una falsa productividad. No obstante, esos minutos de pausa son justamente los que determinan un mejor rendimiento. Trabajar sin interrupciones prolongadas termina generando agotamiento físico y mental, menor eficacia y mayores niveles de estrés.

La doctora Remes es muy popular en redes sociales (Captura: @dr.olivia.remes)

La doctora Olivia Remes, catedrática e investigadora de la Universidad de Cambridge, compartió estrategias para potenciar el desempeño laboral, destacando la importancia de los descansos breves. “Es mucho mejor que trabajar largos períodos sin descanso”, sostuvo en un video publicado en su cuenta de Instagram en conjunto con la de la prestigiosa universidad.

Según Remes, las personas más productivas trabajan durante unos 52 minutos seguidos y luego toman descansos de 17 minutos. “Uno de los consejos es utilizar la regla 52-17 mientras se está trabajando. Esto surgió de un estudio de referencia que demostró que las personas más productivas trabajan durante unos 52 minutos seguidos y luego toman descansos de 17 minutos. Así que, esencialmente, se trata de trabajar durante aproximadamente una hora, luego tomar un breve descanso y hacer esto en ciclos", precisó la profesional.

Otra de las recomendaciones que brindó la experta tiene que ver con el uso de la tecnología. “Los investigadores también descubrieron que las personas más productivas, durante sus descansos, se desconectaban completamente de la tecnología. Se alejaban de la computadora, no respondían correos electrónicos y no revisaban sus teléfonos", comentó. Estos trabajadores, en cambio, se desconectaban por completo y se daban la oportunidad de relajarse y descansar.

Cuidar el descanso es fundamental para mejorar la productividad (Foto: Freepik)

Otra estrategia es elegir la emoción en la que desea concentrarse. “Digamos que tiene un nuevo proyecto que realmente no tiene ganas de empezar porque es difícil, o quizás siente aversión hacia una tarea en particular. En lugar de centrarse en esa emoción negativa de aversión, frustración o quizás estrés, elija centrarse en otras emociones que podría estar sintiendo exactamente al mismo tiempo. Emociones tales como el deseo de tener éxito o de aprender algo nuevo, o el deseo de expandir su horizonte", explicó en el clip, que los 16 mil likes.

“La verdad es que en un momento dado, todos tenemos un paisaje interior de ricas emociones y podemos elegir en qué emoción de este paisaje queremos centrarnos. Hacerlo no solo facilita el compromiso con el trabajo, sino que hace que el trabajo en sí sea más significativo", aclaró Remes, dando suma importancia al estado anímico del trabajador a la hora de pensar su rendimiento profesional.

Por último, la experta aconsejó buscar ayuda cuando se la requiera. “Si en algún momento tiene dificultades y siente que necesita un mayor apoyo, no dude en comunicarse. Los tutores y supervisores de la universidad están aquí para ayudarle”, aseveró.