‘Dormir 4 horas es similar a haber bebido seis cervezas’: experta advierte

El impacto de dormir solo cuatro horas una noche es comparable al de haber consumido alcohol. Así lo advirtió Nuria Roure, psicóloga experta en trastornos del sueño, quien afirmó que las personas que han pasado más de 20 horas despiertas presentan “un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas seis cervezas”.

Esta advertencia surge en un contexto donde el descanso se ha devaluado. El ritmo acelerado de vida, los horarios laborales extensos y el uso de pantallas hasta altas horas han consolidado una tendencia peligrosa.

Durante años, señalan los especialistas, se ha considerado el hecho de dormir como una pérdida de tiempo, e incluso algunas figuras públicas presumen de su poco descanso.

Sin embargo, Roure, autora del libro Por fin duermo, expone que al sueño “debemos darle la misma importancia, si no más, que la que damos al ejercicio, la nutrición o el equilibrio emocional”.

Durante años, señalan los especialistas, se ha considerado el hecho de dormir como una pérdida de tiempo Freepik

Según estadísticas de la Sociedad Española del Sueño (SES), los españoles descansan una media de entre seis y seis horas y media diarias, una cifra lejana a las siete u ocho horas recomendadas.

Las consecuencias en la salud de la falta de sueño

El deterioro cognitivo provocado por la falta de descanso no solo se traduce en una menor capacidad de reacción o en dificultades para tomar decisiones. También aumenta significativamente el riesgo de sufrir accidentes laborales o de tráfico.

La falta de sueño afecta la capacidad de concentración y la memoria. Durante el sueño profundo, el cerebro consolida los recuerdos, regula las emociones, restaura funciones corporales clave y realiza procesos de “limpieza”.

Si la privación de sueño se mantiene a largo plazo, los riesgos para la salud se multiplican. Está relacionada con una mayor incidencia de hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

Además, no dormir lo suficiente debilita el sistema inmunológico, haciendo al cuerpo más propenso a enfermar.

Un problema que empieza en la adolescencia

Los expertos aseguran que el problema empieza cada vez antes. Los adolescentes se acuestan tarde y deben levantarse temprano para asistir a clases, acumulando una deuda de sueño con consecuencias directas en su salud y rendimiento académico.

Roure, integrante de varias sociedades de investigación del sueño, subraya la importancia de una cultura del descanso que aún no se ha incorporado. “Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas nueve horas nocturnas”, sostiene, recordando que ese período de sueño es vital para su desarrollo neurológico y emocional.

Los adolescentes se acuestan tarde y deben levantarse temprano para asistir a clases, acumulando una deuda de sueño con consecuencias directas en su salud Foto de freepik disponible en freepik

Cuatro pautas para dormir bien

La especialista recuerda que el descanso es una necesidad biológica esencial y una inversión en salud. Para mejorar la higiene del sueño, los expertos recomiendan cuatro pautas básicas: