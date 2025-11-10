‘Dormir 4 horas es similar a haber bebido seis cervezas’: experta advierte

Nuria Roure, experta en trastorno de sueño, explica el efecto en la atención y concentración de no dormir bien
3 minutos de lectura
El impacto de dormir solo cuatro horas una noche es comparable al de haber consumido alcohol. Así lo advirtió Nuria Roure, psicóloga experta en trastornos del sueño, quien afirmó que las personas que han pasado más de 20 horas despiertas presentan “un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas seis cervezas”.
Esta advertencia surge en un contexto donde el descanso se ha devaluado. El ritmo acelerado de vida, los horarios laborales extensos y el uso de pantallas hasta altas horas han consolidado una tendencia peligrosa.
Durante años, señalan los especialistas, se ha considerado el hecho de dormir como una pérdida de tiempo, e incluso algunas figuras públicas presumen de su poco descanso.
Sin embargo, Roure, autora del libro Por fin duermo, expone que al sueño “debemos darle la misma importancia, si no más, que la que damos al ejercicio, la nutrición o el equilibrio emocional”.
Según estadísticas de la Sociedad Española del Sueño (SES), los españoles descansan una media de entre seis y seis horas y media diarias, una cifra lejana a las siete u ocho horas recomendadas.
Las consecuencias en la salud de la falta de sueño
El deterioro cognitivo provocado por la falta de descanso no solo se traduce en una menor capacidad de reacción o en dificultades para tomar decisiones. También aumenta significativamente el riesgo de sufrir accidentes laborales o de tráfico.
La falta de sueño afecta la capacidad de concentración y la memoria. Durante el sueño profundo, el cerebro consolida los recuerdos, regula las emociones, restaura funciones corporales clave y realiza procesos de “limpieza”.
Si la privación de sueño se mantiene a largo plazo, los riesgos para la salud se multiplican. Está relacionada con una mayor incidencia de hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares.
Además, no dormir lo suficiente debilita el sistema inmunológico, haciendo al cuerpo más propenso a enfermar.
Un problema que empieza en la adolescencia
Los expertos aseguran que el problema empieza cada vez antes. Los adolescentes se acuestan tarde y deben levantarse temprano para asistir a clases, acumulando una deuda de sueño con consecuencias directas en su salud y rendimiento académico.
Roure, integrante de varias sociedades de investigación del sueño, subraya la importancia de una cultura del descanso que aún no se ha incorporado. “Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas nueve horas nocturnas”, sostiene, recordando que ese período de sueño es vital para su desarrollo neurológico y emocional.
Cuatro pautas para dormir bien
La especialista recuerda que el descanso es una necesidad biológica esencial y una inversión en salud. Para mejorar la higiene del sueño, los expertos recomiendan cuatro pautas básicas:
- Rutina: Es fundamental mantener horarios estables para acostarse y levantarse, similares a los que se tienen para comer.
- Estimulantes: Se debe evitar el consumo de bebidas con cafeína a partir de las cuatro de la tarde, así como las cenas copiosas cerca de la hora de dormir.
- Preocupaciones: Aunque no es fácil, se debe intentar resolver las inquietudes o manejar el estrés antes de ir a la cama.
- Smartphone: La luz blanca de las pantallas del móvil y otros dispositivos activa el cerebro y evita que envíe las señales corporales necesarias para dormir, por lo que su uso desvela.
