Lo despidieron después de 31 años en Microsoft y tuvo que aprender a volver a buscar trabajo en Washington

Durante más de tres décadas, Mike Kostersitz construyó su carrera en Microsoft. Ingresó cuando era joven, creció junto con la empresa y llegó a ocupar un cargo de liderazgo como principal product manager lead en el área de Azure. Sin embargo, a los 60 años, este hombre de Washington, Estados Unidos, recibió una noticia que lo obligó a empezar de nuevo: había sido despedido.

Un despido masivo de Microsoft lo obligó a reinventarse en el mundo laboral de Washington

“Otras 120 personas y yo fuimos informadas de que nuestros puestos habían sido eliminados”, contó Kostersitz en diálogo con Business Insider. “Después de 31 años, uno esperaría al menos que su gerente o su vicepresidente vinieran y dijeran: ‘Mike, esto va a pasar y aquí está el motivo’”, lamentó.

Mike Kostersitz fue despedido de MIcrosoft tras más de tres décadas en la empresa Rancher.cn/Canva

Su salida formó parte de una reducción de personal más amplia que afectó a unas 6000 personas en la compañía. Por su parte, Microsoft solo explicó que las medidas se enmarcan en una estrategia para reducir niveles de gestión y agilizar procesos.

En su perfil de LinkedIn, Kostersitz realizó una publicación en la que relata la dura realidad que le tocó vivir. A través de dicho posteo, reveló que fue despedido por la tecnológica en mayo.

“Hoy ha sido difícil. Muchos colegas y amigos increíblemente talentosos se están viendo afectados por los despidos de Microsoft”, escribió.

Un despido inesperado después de décadas en Microsoft

La noticia le llegó de forma abrupta. Un día después de una reunión que parecía positiva, apareció en su calendario una cita marcada como “prioritaria”. Fue entonces que se enteró de que su puesto había desaparecido.

Kostersitz reconoció que la decisión lo tomó por sorpresa, aunque aseguró no sentir enojo hacia Microsoft, donde pasó más de la mitad de su vida profesional. Aun así, lamentó la falta de trato personal en el anuncio.

Microsoft lo desvinculó de la empresa sin darle mayores explicaciones Thibault Camus - AP

De todas formas, el ingeniero agradece haber podido beneficiarse de la política interna conocida como “55 y 15”, que permite a los empleados mayores de 55 años y con más de 15 años consecutivos en la compañía mantener la adquisición progresiva de sus acciones incluso después de su desvinculación.

Esa ventaja, además de sus ahorros y del pago que recibió por indemnización, le otorgan cierta tranquilidad financiera por un tiempo, mientras busca reinsertarse en el mercado laboral.

El desafío de volver al mercado laboral a los 60 años

Tras unos días de procesar la noticia, Kostersitz comenzó a buscar trabajo. Pero después de tanto tiempo en Microsoft era algo que no hacía desde hacía más de tres décadas. “Durante los últimos veinte años fui yo quien revisaba currículums y entrevistaba candidatos”, recordó.

Su primer paso fue contratar a un asesor de carrera que lo ayudó a rehacer su currículum, actualizar su perfil de LinkedIn y adaptar sus materiales a los sistemas automatizados de selección. Además, Microsoft le ofreció un consejero laboral como parte del paquete de despido.

Buscar trabajo es un desafío para cualquiera, pero lo es aún más para una persona sexagenaria

Una de las principales recomendaciones que recibió fue “rejuvenecer” su perfil profesional. “Me sugirieron eliminar los cargos de los años ochenta y noventa”, explicó. Por eso, su experiencia visible en LinkedIn ahora comienza en 2003.

Desde entonces, presentó solicitudes a empresas como Google, Apple, Nvidia y Nike, e incluso a puestos tecnológicos en firmas no vinculadas al sector. Aunque consiguió algunas entrevistas, aún no logró quedarse con un puesto definitivo.

Mientras transita este escenario, Kostersitz reconoce que no es el único en esta situación y, a través de la publicación que realizó en LinkedIn, invitó a otras personas que estén en su situación a que le escriban.

“Ya sea una referencia, una conversación, una charla de café o simplemente alguien con quien hablar las cosas, estoy aquí”, aseguró el hombre que pasó más de 30 años en Microsoft.

El mercado tecnológico, más competitivo que nunca

Los despidos en Microsoft no fueron un caso aislado. En los últimos meses, de acuerdo a un informe de Mint, Amazon, Meta y Google también redujeron personal. En paralelo, el enfriamiento de las contrataciones en la industria tecnológica complicó la reinserción de muchos profesionales.

Google, otro gigante tecnológico, también redujo personal recientemente Shutterstock - Shutterstock

Según asesores laborales que trabajaron con empleados desvinculados, el proceso puede ser largo y agotador. Kostersitz confirmó que así se lo advirtieron los expertos que lo acompañan: “Me dijeron que ahora es un juego de resistencia. Quien tenga más aguante será quien consiga el empleo”.