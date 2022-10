9 de cada 10 argentinos planea salir más durante el próximo verano

escuchar

Con el comienzo de los días soleados y las temperaturas altas, las personas ya empezaron a programar más planes al aire libre y salidas nocturnas, y así dejar atrás los meses de frío y las maratones de series en la cama.

Los programas románticos no son la excepción, y los solteros afirman haber reactivado sus aplicaciones de citas para empezar a conocer gente nueva y salir a divertirse.

Una investigación llevada a cabo por Inner Circle, aplicación que incentiva a tener “citas de calidad”, demostró que 9 de cada 10 argentinos tiene pensado salir más durante esta temporada de calor y no chatear tanto.

La encuesta demostró que el 55% de los usuarios asegura que utilizan las app de citas para buscar relaciones serias, mientras que solo el 28% dice estar interesado en tener relaciones casuales, le sigue un 13% al que le gusta hacer amigos por este medio. Por último, un 4% confiesa que descarga la app para simplemente chatear con gente.

La encuesta fue realizada a través de la propia aplicación. La misma involucró a 1000 personas y se llevó a cabo durante el mes de septiembre y dio reveladores detalles sobre las intenciones de los usuarios.

La aplicación encuestó a mil usuarios shutterstock - Shutterstock

En los próximos meses, los solteros no sólo van a planificar las vacaciones, escapadas de fin de semana y las tardes de pileta, sino que también van a estar atentos a los mejores spots de la ciudad y la Costa para invitar a sus matches a conocerse y divertirse un rato.

Entre los planes favoritos de los usuarios para tener su cita de verano la investigación muestra que: el 53% prefiere tomar unas cervezas al aire libre y el 27% organizar una cena romántica en alguna terraza de la ciudad, mientras que el resto se divide entre un paseo por la costanera (8%), una fiesta en la playa (6%), ir a tomar un helado (3%) o planificar un picnic en alguna plaza (3%).

Qué perfiles generan más matches en las app de citas

Inner Circle le preguntó a sus miembros cuáles son las características que más consideran a la hora de matchear: el 68% coincide que para ellos es muy importante que la otra persona tenga sus mismos intereses, al 65% le resulta muy importante poder ver fotos de cuerpo entero y el 22% prioriza las descripciones largas en los perfiles. En lo que se refiere a la edad de la otra persona, todo vale: hay un 17% que busca gente más joven, a un 12% le gustan mayores y otro 12% que sean de la misma edad.

En el ranking de los perfiles favoritos de los usuarios argentinos se encuentran en primer lugar los viajeros (57%), para los cuales siempre es un buen plan conocer lugares nuevos; en segundo lugar están los amantes del deporte (46%), que no van a dudar en aceptar una running date; y terceros los intelectuales, que no pueden no salir sin saber el libro favorito de la otra persona (45%).

Por otro lado, los fanáticos de los animales y el medio ambiente (32%), foodie lovers (32%) o entusiastas del arte y la cultura (31%) no tienen que dejar de incluir esta cualidad en su perfil, porque hay muchas personas con sus mismos gustos, que buscan con quién compartir experiencias.

Y por último, los fiesteros (18%) no tienen que perder las esperanzas, porque también hay miembros que los buscan para coordinar una cita que se extienda hasta la madrugada.

LA NACION