Una psicóloga explicó por qué aparece la nostalgia durante las fiestas de Fin de Año
La experta Susan Albers, de la Clínica Cleveland, dijo que esta emoción puede reconfortar o generar sensación de pérdida, algo que depende de cada persona
- 2 minutos de lectura'
La llegada de las fiestas de Fin de Año suele activar una mezcla particular de emociones. Entre ellas, la nostalgia aparece con fuerza cuando ciertos olores, sonidos o escenas propias de la temporada nos trasladan a momentos pasados.
Según Susan Albers, psicóloga de la Clínica Cleveland, este fenómeno está estrechamente ligado a las tradiciones que repetimos cada año y que evocan recuerdos significativos.
La nostalgia como emoción cálida y familiar
Albers señala que la nostalgia es una emoción asociada a un recuerdo que suele describirse como “agridulce”, porque combina alegría con un sentimiento de añoranza.
De acuerdo con la psicóloga, este tipo de evocaciones puede mejorar el estado de ánimo y ofrecer una pausa frente al estrés que acompaña a las festividades. La especialista indicó que revivir pasatiempos favoritos con seres queridos puede generar una sensación de conexión.
Momentos simples, como disfrutar comidas típicas de esta época o ver una película navideña, suelen activar memorias vívidas, especialmente aquellas vinculadas a la infancia. Por eso, explicó, ciertos platos tradicionales y filmes clásicos resultan reconfortantes año tras año.
Cuando la nostalgia adquiere un matiz negativo
Aunque esta emoción puede ser beneficiosa, Albers advirtió que también puede presentar desventajas. “Por otro lado, demasiada nostalgia puede hacerte sentir anclado en el pasado”, dijo.
En esos casos, la añoranza de tradiciones que ya no existen puede generar tristeza o resaltar una sensación de pérdida. “Puede deprimirte y hacerte sentir emocionalmente pesado”, agregó la psicóloga.
Cómo manejar la nostalgia durante las fiestas
Para evitar que estos sentimientos se vuelvan abrumadores, Albers recomendó:
- Enfocarse en el presente para disminuir la carga emocional asociada a los recuerdos.
- Incorporar nuevas tradiciones navideñas que aporten experiencias frescas.
- Equilibrar la memoria afectiva del pasado con vivencias actuales.
- Promover el bienestar emocional mediante prácticas que permitan conectar con el momento presente.
Por Camila Paola Sánchez Fajardo
Otras noticias de Psicología
Colorimetría. Los tres colores que usan las personas exitosas, según la psicología
Según la psicología. Las cuatro características que tienen en común las personas que prefieren estar solas
"Fue un flechazo". Jimena Heredia se comprometió con Roberto Pettinato: de su primera cita a qué le advirtieron sus amigos
- 1
Colesterol alto: en qué consiste el nuevo valor que fue descubierto en un estudio reciente, según un especialista
- 2
Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras el sorteo
- 3
Fútbol para Todos: diez años después, absolvieron a todos los acusados
- 4
El incómodo momento de Robbie Williams durante el sorteo del Mundial 2026