Los trabalenguas son desafíos que muchos tienen de hobby y que buscan confundir con sus difíciles palabras. El rapero español Kaze se volvió viral al recitar uno de los más complejos sin problemas.

En una entrevista compartida en el TikTok de @germen.club, se le solicitó al músico recitarlo sin trabarse y él, asegurando que solo lo había escuchado una vez antes de memorizarlo, lo dijo sin inconvenientes.

El trabalenguas en español más difícíl

“El arzobispo de Constantinopla que tiene hipopotomostrosesquipedaliofobia debido a su ácido desoxirribonucleico ha quedado con el otorrinolaringologo de parangaricutirimicuaro porque quiere DesarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarizarse, Aquel DesarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarizador que lo DesarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarize buen DesarzobispoConstantinoPopotomostrosesquipedaliOxirribonucleicOtorrinolaringaParangaricutirimicuarizador será”.

El video del rapero pronunciando el trabalenguas acumuló 300.000 reproducciones y más de 100 comentarios: “Nunca diré si se ha equivocado o no”, “El listening no será muy difícil. El listening:”, “El Kaze un real de los reales”, “Me perdí cuando dice Constantinopla”, “Espero que los listening en español que tienen los ingleses sean así”, “Tiene el doble de mérito al ser murciano”, “¿Alguien que escriba lo que ha dicho?”, “Literal si se equivoca, que ni idea nadie se dará cuenta nunca, “Es un trabalenguas o está hablando catalán”, fueron algunos de los más destacados de la publicación.

El complicado reto matemático que logró resolver un nene en TikTok y que dejó a todos boquiabiertos

Otro video que se viralizó en TikTok lo publicó la cuenta @xivecct75. Allí se ve al usuario presentándole un problema matemático aparentemente sencillo a una mujer. En la hoja de papel se puede leer una suma incorrecta: 5+5+5= 550. En el mismo, el hombre le dice que para resolverlo, tiene que añadir tan solo una línea en alguna parte de la fórmula matemática para convertirla en correcta.

Mientras la mujer se quemaba las pestañas para dar con el resultado el correcto, un niño, al lado suyo, relojeaba la fórmula que resultaba un verdadero reto para ella. Una vez que supo las reglas, la mujer comenzó a agregarle líneas para ver si podía dar con el resultado; es decir, lo único que se le ocurrió fue agregarles “1″, pero nunca pudo dar con el resultado correcto. Luego apareció otro nene en el fragmento, que pensó la respuesta, pero no pudo dar con ella tampoco.

Lo que nunca supo la mujer fue que, cuando le dieron la oportunidad de resolver el problema al niño que dibujaba al lado, la dejó en ridículo en cuestión de unos segundos.

Solución al reto matemático

Tras rendirse, el niño tomó el papel y con un marcador con los que coloreaba, le agregó una línea al primer signo “+” de la ecuación, lo cual transformó al “5+5″ en “545″. Entonces la fórmula quedó “545+5=550″. “¿Qué?”, manifestó la mujer que quedó boquiabierta ante la capacidad resolutiva del joven. En la caja de comentarios, los distintos usuarios iniciaron un debate con respecto a la respuesta e inclusive pusieron en duda la veracidad de este fragmento, que tuvo más de 800 mil likes y 5 mil comentarios en diferentes idiomas.

“A ver gente, para todos los que dicen de poner la línea en el = eso es lo que ella dice, pero le dicen que no porque toda la operación debe ser correcta. Justo antes del final lo dice, así que la única opción es la del niño”, “Como si no le hubieran dicho ya la respuesta”, “Es porque estos acertijos son para fomentar el pensamiento diferente, no la básica matemática del colegio”, fueron algunos de los mensajes que recibió el usuario que compartió este divertido problema que hizo pensar a muchos de manera diferente.

