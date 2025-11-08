Visitó un restaurante con estrella Michelín en Malasia y desenmascaró la verdad sobre el lugar

El creador de contenido español conocido como Cere, famoso en TikTok bajo el usuario @buscandoacere, y con casi 250 mil seguidores, se propuso comprobar si la reputación de un restaurante con estrella Michelín en Kuala Lumpur, Malasia, estaba realmente justificada. Lo que parecía una simple parada gastronómica se transformó en una experiencia viral que encendió un debate en redes.

Durante su viaje por el corazón de Chinatown, el influencer contó que el primer dato que lo sorprendió fue el precio de los platos: “¿Cómo te quedás si te digo que estoy yendo a un restaurante con estrella Michelin que es más barato que comer en un McDonald’s en España?”, adelantó en el video que superó las 17 mil visualizaciones en pocas horas.

Según mostró, el restaurante tenía una entrada muy sencilla, casi oculta entre los locales de la zona, lo que contrastaba con la imagen de lujo que suele asociarse a estos establecimientos. “La carta es literalmente un cartón. Todo vale entre dos y cuatro euros. Y como ven, dice estrella Michelin 2023, 2024 y 2025”, comentó, al señalar con sorpresa los distintivos exhibidos en el menú.

Un tiktoker hizo un recorrido por un restaurante con estrella Michelín en Malasia

Una vez servidos los platos, Cere pidió los noodles, la especialidad del lugar. “Tardaron cinco minutos en traerlo. Es enorme, tiene muchas almejas, pero sinceramente no me volvió loco. El sabor es bastante normal. No está malo, pero no entiendo la fama”, analizó mientras mostraba el plato a cámara. Aun así, destacó el precio accesible y la cantidad abundante: “Por menos de cuatro euros, lo que te dan es una locura”.

Pese a su tono crítico, también valoró la rapidez y la limpieza del local, además del sabor del caldo: “Está bueno y pica poco. Igual tengo la tolerancia alta porque viví mucho tiempo en Tailandia. Le pondría cuatro estrellas, pero la verdad es que no me sorprendió”.

Su video se volvió viral y abrió un intenso debate en redes sociales sobre la diferencia entre una “estrella Michelín” y una “recomendación Michelín”. Muchos usuarios le aclararon que probablemente el restaurante no contaba con una estrella oficial, sino con una mención en la guía, una distinción más común que reconoce buena relación entre calidad y precio.

Las reacciones en redes sociales al video creado por el famoso tiktoker español (Foto: Captura de pantalla de Instagram @buscandoacere)

“En España siempre confunden recomendación Michelín con estrella. Eso no es una estrella”, comentó un seguidor. Otro agregó: “La estrella Michelín muchas veces no es solo por el sabor; puede ser por la atención, la rapidez o la limpieza. Recordemos que este premio nació con los camioneros franceses que recomendaban restaurantes buenos y baratos en sus rutas”. En cambio, otro señaló que tuvo una experiencia similar en otro establecimiento. “Nosotros también estuvimos en uno parecido en Singapur y nos pasó igual”.

¿Qué es una estrella Michelín y quién las otorga?

Las estrellas Michelín son uno de los reconocimientos gastronómicos más prestigiosos del mundo y forman parte de la Guía Michelín, publicada por la empresa francesa de neumáticos Michelin desde 1900. Cada año, inspectores anónimos visitan miles de restaurantes y evalúan aspectos como la calidad de los ingredientes, la técnica, la personalidad del chef y la coherencia del menú.