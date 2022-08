En pocos años, TikTok logró ubicarse en el podio de las plataformas más usadas en el mundo y hasta llegó a codearse con gigantes como Facebook o Twitter. Entre las decenas de características que la convirtieron en la favorita del público, se destaca la variedad de contenido que puede encontrarse allí: desde tutoriales hasta consejos de moda, nada queda afuera. Incluso se volvió la red social en donde las personas comparten sus mayores fracasos. Así lo hizo la mujer detrás del usuario @Greatbeautycenter, quien compartió su angustia al haber encargado una torta para un cumpleaños y recibir algo completamente distinto.

Encargó una torta para el cumpleaños de su hijo y lo que recibió la dejó sin palabras

“Les traigo un story time de la torta mal hecha que me acaban de entregar para el cumpleaños de mi hijo, que es mañana. Les voy a mostrar. Esta es la que yo había pedido”, empezó, a modo de introducción, mientras mostraba en pantalla una torta color azul y rojo, con decoraciones en negro y múltiples carteles y muñecos de Venom y Spiderman, personajes de Marvel.

Y continuó: “La señora vino, me dejó la torta y se fue. En lo que tardé en abrir la torta y verla, cuando la empecé a llamar no me atendió más el teléfono. No solamente no se parece en nada a lo que yo le pedí, sino que está toda rota abajo”. Mientras explicaba, mostró el producto que le llevaron, cuyo acabado se veía desprolijo y totalmente distinto a la imagen anterior.

La torta que encargó tiktok greatbeautycenter

“Lo que le pedí es que si algo no estaba dentro de lo que le había pedido, que me avise. Porque ya me pasó de pedir una torta y, si vos mandas un modelo, se supone que tenes que mandar lo que vos pedís. Si algo no está por falta de tiempo o no lo llegaron a hacer, siempre está bueno que avisen”, expresó y aclaró que ella ya había dejado pago el pedido hacía dos semanas.

La torta que le entregaron tiktok greatbeautycenter

Decidida, fue hasta la casa de la señora y lograron llegar a un acuerdo. “Me dijo que mañana me iba a entregar una torta nueva, pero que la iba a hacer con mazapán. Mañana es el cumpleaños de mi hijo y no me parece para nada que hagan estas cosas. Así que mañana veremos si me cumple, me dijo que a las 10.30 de la mañana me iba a entregar otra torta nueva, más grande y como yo se la había pedido, con mejor decoración. Pero yo no creo que eso pase”, detalló.

La noche pasó y, como suele suceder, su sección de comentarios se vio invadida por curiosos que deseaban saber qué había pasado. Finalmente, publicó un segundo video para compartir el desenlace de la historia. “Si cumplió, me entregó otra torta que la acabo de ir a buscar. No es lo que mi hijo pidió, pero a mí me parece que quedó linda. La verdad es que me salvó en el sentido de que no me dejó colgada”, expresó, un poco más tranquila.

Encargó una torta para el cumpleaños de su hijo y lo que recibió la dejó sin palabras

No obstante, dejó en claro que ya le había pedido otras tortas a la misma mujer y que había quedado conforme pero que, después de esta experiencia, nunca más la iba a contactar.