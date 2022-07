Encontró huesos humanos en su jardín y cuando descubrió quién los había dejado ahí no lo podía creer

Ann Mathers, una mujer de 88 años que vive en Dudley, Inglaterra, se dirigió a su patio y halló algo tan horroroso como insólito entre la tierra. Inmediatamente, llamó llorando a su hija Lorraine Lloyd ante tanta indignación y miedo, pero el angustiante momento se explicó con algo muy sencillo: las travesuras de algunos animales.

Mathers, quien vive detrás de un cementerio, se encontró con un gran número de huesos de humanos en el patio de su casa: entre ellos cráneos, fémures y mandíbulas. Y cuando Lloyd recibió el angustiado llamado de su madre, se comunicó con la policía local, que decidió acordonar la vivienda como si se tratara de la escena de un crimen.

Los restos de huesos humanos que encontró Ann Mathers en su patio en Dudley

“No nos dimos cuenta de lo mucho que empeoraría la situación”, declaró Lorraine Lloyde al Servicio de Informes local y agregó: “Desde entonces, ha tenido fémures, cráneos, la parte inferior de la barbilla, mandíbulas, lo que sea, al entrar al jardín. Lo que ves son las familias de las personas, los seres queridos de las personas, es horrible”.

Los restos de huesos humanos que encontró Ann Mathers en su patio en Dudley

Todo se explicó por el accionar de los tejones, animales mamíferos carnívoros, que accedieron al cementerio fuera de la Iglesia Bautista Providence, desenterraron restos humanos y lo depositaron constantemente en el patio de la vecina de Dudley.

No obstante, el problema es muy grande porque estos animales están protegidos por la ley y cualquier decisión que se tome tiene que ser fríamente planeada. Uno de los que se pronunció al respecto fue el concejal Shaz Saleem, que estuvo trabajando para resolver el problema con estos animales: “Como los tejones son una especie protegida, estamos en proceso de obtener los servicios de un ecólogo calificado para que nos ayude más”, manifestó sin una clara solución al conflicto.

Los tejones volvieron a hacer destrozos en los cementerios ingleses

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre algo de esta magnitud, ya que en agosto del año pasado se reportaron casos similares en Birmingham cuando se desenterraron restos de personas muertas en uno de los cementerios.

Tejones BBC News

Un hombre de 63 años, llamado Michael Saunders, declaró a Birmingham Live que había ido a visitar la tumba de un miembro de su familia, sin embargo, se encontró con los huesos esparcidos por todo el terreno. Asimismo, le explicó al medio de comunicación que reconsideró colocar las cenizas de su madre Dorothy en la tumba de su familia en otro cementerio.

“Es horrendo. Saqué a la luz el problema hace un año, pero ahora llegó a otro nivel”, manifestó Saunders y explicó: “Los tejones ahora han cavado tan profundo que están arrancando los huesos. Hay huesos esparcidos por el suelo, incluso articulaciones. Obviamente, los ataúdes se han degradado, pero están llegando a los huesos”.

“Es espantoso. No sé lo que se va a desenterrar a continuación. Es muy angustioso. Me gustaría que la tumba fuera reubicada. El personal del cementerio está al tanto de esto y me he puesto en contacto con mi parlamentario local”, explicó Michael Saunders, quien fue una de las tantas víctimas de esta situación que crece en Inglaterra.