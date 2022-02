TikToker se disfrazó de bebé para obtener comida gratis para niños en un restaurante

Un video viral muestra cómo un dúo cómico conocido como @cheekyboyos, que en TikTok tienen más de 10.9 millones de seguidores, acudieron a un local de una conocida cadena de restaurantes en Estados Unidos disfrazados como un bebé y su padre para conseguir una comida para niños gratis.

De acuerdo al portal Daily Dot, se trata de los creadores de contenido Coy Wickey y Brian O’Donnell que regularmente comparten videos realizando los atrevidos retos que les hacen llegar a sus fanáticos y una de sus más recientes fue visitar uno de los locales de IHOP - International House of Pancakes.

En una de sus más recientes publicaciones, titulada “Go to IHOP disguised as a baby and try to get a free kids meal” (Ir a IHOP disfrazado de bebé e intentar obtener una comida para niños gratis, traducido al español), ya tiene más de 8.4 millones de visualizaciones y 864,000 me gusta desde que fue publicado el 17 de febrero.

El video viral de los tiktokers que se disfrazan como bebé

El video viral de TikTok muestra a O’Donnell completamente vestido como un recién nacido y Wickey actuando como su padre empujándolo en un cochecito de bebé. Al parecer, el par logró obtener con éxito la comida infantil gratuita cumpliendo con los requerimientos de la política de IHOP.

Según la reciente promoción de IHOP, los comensales pueden obtener una “entrada gratis válida para menores hasta los 12 años de edad del menú infantil por tiempo limitado en establecimientos seleccionados”, algo que los @cheekyboyos quisieron conseguir asistiendo durante las horas que está disponible (entre 4 a 10 pm).

TikToker se disfraza de bebé para obtener comida gratis para niños en restaurante

Un letrero colocado en la ventana del IHOP ofrece una “Comida Para Niños Gratis” junto a una entrada de menú regular. O’Donnell sale en el video viral succionando un chupete y oculto bajo una manta, acompañado de Wickey mientras hacen su ingreso al local que luce vacío.

Tiktokers logran salirse con la suya

Una vez sentados en la mesa, el mesero parece no mostrarse sorprendido mientras toma la orden. “Para el bebé, solo unas tiras de pollo”, dice Wickey, a lo que el camarero responde consultándole si quería salsa de manzana con la orden y refiriéndose a O’Donnell como “el bebé” en un punto de su conversación.

Al final de la comida, los tiktokers muestran el comprobante de pago en el que se ve que no le cobraron las tiras de pollo que consumió O’Donnell, solo el pedido de Wickey y las palabras “KidsEatFree” (NiñosComenGratis, traducido al español) escritas en la parte donde debería aparecer lo que comió “el bebé”.

La cuenta de TikTok de @cheekyboyos contiene docenas de videos de ellos mismos siguiendo las pautas de los desafíos que les hacen llegar sus seguidores; sin embargo, en un comentario en su incursión en el IHOP señalan que este fue “hasta el momento el video más raro que hicieron”. Ante la consulta de Daily Dot sobre el hecho, el restaurante aún no emitió un pronunciamiento.