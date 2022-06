Encuentran un buque español hundido por un torpedo durante la Segunda Guerra Mundial

El buque español San Isidro Labrador, que se encontraba al servicio de la Alemania nazi y que fue hundido por el ataque de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, fue hallado en las costas de la isla griega de Kythnos. La nave, encontrada por un legendario buscador de naufragios, presentaba un notable estado de conservación, a pesar de haber sido sepultada por las aguas hace casi 80 años.

El barco había sido bautizado San Isidro Labrador en honor al patrono de la ciudad de Madrid, pero estaba enrolado en la marina mercante alemana, que utilizaba sus servicios para transportar armas. De hecho, en el momento en que fue atacado y hundido se encontraba llevando un cargamento hacia el norte de África.

El 4 de abril de 1943 fue la fecha fatídica para la nave en la que recibió el impacto de un torpedo lanzado por el submarino griego Katsonis. Desde entonces, el buque permaneció a 98 metros de profundidad y allí fue descubierto por el equipo del investigador submarino Kostas Thoktaridis, según informó el medio griego Skai.

El braco San Isidro Labrador tenía bandera española pero servía a la marina mercante alemana y su función era proveer armas a las tropas nazis del norte de África Skai

Thoktaridis, uno de los mejores buzos de Grecia, aseguró a la prensa que las condiciones de preservación del barco son “excelentes”. Parece que “el tiempo se haya detenido en 1943″, dijo el explorador submarino, en relación a su descubrimiento.

La historia del hundimiento del barco es particular, ya que el torpedo que impactó contra su casco no explotó, y la tripulación del San Isidro Labrador fue rescatada por el mismo submarino que la había atacado. “Esto no lo hubiéramos sabido, si no nos lo hubiera dicho el capitán español del buque, de encargo alemán y bandera española, cuando los rescatamos del mar azotados por el frío”, escribió entonces un alto oficial del submarino griego, Elías Tsukalás, en su libro Submarino Y1- Lampos Katsonis, premio de la Academia de Atenas 1952.

Según lo que informó el capitán del San Isidro Labrador al oficial del Katsonis, un torpedo dio en el blanco, pero no explotó. “El primer maquinista del barco, que estaba en la sala de máquinas en ese momento vio que el torpedo de ese ‘monstruo marino’ le llegaba a su hombro, pero no explotó, y enloqueció”, dijo el capitán.

Un esquema que muestra las diferentes partes del buque San Isidro Labrador tal como las encontró el equipo de Kostas Thoktaridis Skai

Pero, a pesar de no estallar, el hueco en el casco que produjo el torpedo hizo que el barco terminara hundiéndose. A pesar de que existe un informe de los alemanes que asevera que el proyectil atravesó dos paredes del barco y continuó con su trayectoria hacia la costa, Thoktaridis declaró que solamente pudo encontrar un agujero en el San Isidro Labrador.

El buque pertenecía a una empresa española llamada Transcomar, que tenía sin embargo capital alemán, y que adquirió un total de 10 buques con bandera de países neutrales para poder abastecer, por el Mediterráneo a las tropas nazis del norte de África que lideraba Erwin Rommel, conocido como ‘el Zorro del Desierto’.

El San Isidro Labrador se encontró a 98 metros de profundidad en las costas de la isla griega de Kithnos Korinthia

El Katsonis había zarpado de Beirut el 24 de marzo de 1943, con el capitán Vassilis Laskos como comandante. Antes del ataque al barco español, este submarino torpedeó al barco escolta italiano Tergeste, en la península del Peloponeso. Esto fue el 2 de abril. Poco más tarde, el submarino se trasladó a Citnos, en las islas Cícladas Occidentales, en el Mar Egeo, donde localizó al San Isidro Labrador.

El submarino disparó entonces dos torpedos a una distancia de 400 metros del buque, pero fallaron. El tercer proyectil dio en el blanco, pero no explotó. Sin embargo, por el hueco hecho en el casco, en la parte trasera izquierda, el barco se fue al fondo del mar.

Este no es el primer hallazgo de un barco hundido en la Segunda Guerra Mundial que realiza el equipo de Thoktaridis. En diciembre de 2021, había localizado u submarino italiano que fue hundido por un torpedo británico en 1941. “La historia naval es un rompecabezas, y esto es parte de ese rompecabezas”, había dicho, en ese momento, el explorador submarino.