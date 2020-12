David Concannon es el explorador que encontró la valija del único argentino que murió en el Titanic Crédito: David Concannon

Podría decirse que se trató de un evento histórico. El día establecido fue el 26 de junio de este año. En la reunión de Zoom, en vivo y en directo, participaron unas 300 personas entre estudiantes, educadores y público en general, la gran mayoría de Río Cuarto (Córdoba). El protagonista principal de la historia es Edgar Andrew, el único argentino que falleció en el hundimiento del Titanic en 1912 y que había vivido en una estancia donde actualmente funciona un colegio en Río Cuarto en el que estudian muchos de los chicos que iban a participar de ese encuentro virtual. El protagonista secundario es David Concannon, abogado y explorador que en el año 2000 encontró en el fondo del Océano Atlántico la valija que llevaba Edgar con alrededor de 50 objetos, entre ellos, su diario de viaje. De esta aventura formó parte, además, Marianne Dick, sobrina nieta del protagonista principal.

Si de películas hablamos, el guión y la dirección de esta original idea estuvo a cargo de Analía Gozzarino, profesora de Inglés en dos establecimientos educativos de Río Cuarto: Colegio La Merced y la Escuela Agrotécnica Salesiana de San Ambrosio. Incluso, se apasionó tanto con la historia que le colocó un título al evento virtual: "Un argentino en el Titanic".

Edgar Andrew, el único argentino que falleció en el hundimiento del Titanic en 1912

"Edgar es trascendente para mi ciudad porque nació aquí y a la vez es importante para la escuela agrotécnica en la que trabajo porque allí vivió durante su niñez y su adolescencia. Mi escuela está situada en un campo, y antes de transformarse en escuela era una estancia modelo llamada El Durazno y estaba administrada nada más y nada menos que por el padre de Edgar, el inmigrante inglés Samuel Andrew, que junto a su esposa tuvieron ocho hijos allí en la estancia, hoy transformada escuela", dice Gozzarino, con mucho entusiasmo.

"El encuentro estuvo magníficamente organizado"

Previo al encuentro por zoom, Gozzarino sabía que el conocimiento de sus alumnos sobre el Titanic era limitado o muy general y, en algunos casos, erróneo. "Esto me hizo pensar en la posibilidad de ´explotar´ ese bache de conocimiento de alguna manera creativa: si los chicos sabían poco y nada del Titanic, seguramente desconocían la historia de su coterráneo Edgar Andrew.

Compartí la idea con las autoridades de las dos escuelas para ver la posibilidad de abordar el tema conjuntamente y ambos directores me dieron el sí. Buscando información mis estudiantes encontraron un grupo de Facebook del año 2012 en el cual un señor de Estados Unidos llamado David Concannon se auto-presentaba como el explorador que había encontrado la valija que Edgar llevaba a bordo. Concannon había explorado el naufragio cuatro veces, había participado del programa con más rating del History Channel y hasta había colaborado con James Cameron para la película Titanic".

La estancia en Río Cuarto donde vivió Edgar Andrew

Cuando Marianne Dick recibió la invitación para participar del zoom sintió una "inmensa alegría" ya que también es docente por lo que le pareció una inmejorable oportunidad para compartir el conocimiento con los alumnos. "El encuentro estuvo magníficamente organizado, todas las personas tuvieron muy buena onda. Me sentí muy tranquila y emocionada. Pero siempre pensando en encontrarme físicamente con estas personas tan agradables", expresa.

"Me llama la atención la carta escrita por su mamá, doblada en cuatro, pero en la que se distingue claramente su letra"

Dick cuenta que todo lo relacionado al episodio del Titanic se fue enterando a través de su hermano, quien investigó a fondo el tema y lo relató en el libro "Una valija del Titanic". Efectivamente, se habían recuperado 50 objetos de mi tío-abuelo y nosotros tenemos fotografías de algunos de ellos. Me llama la atención la carta escrita por su mamá, doblada en cuatro, pero en la que se distingue claramente su letra. También las postales de la estancia, lugar que Edgar amaba. El diario de viaje está en los Estados Unidos, no hemos tenido ocasión de verlo, desconociendo su contenido, que seguramente cuando ello suceda nos dará más información acerca de la personalidad de mi tío abuelo", agrega Dick.

Pedro Agustín Rossi Jaume (16), alumno del colegio La Merced de Río Cuarto, fue uno de los adolescentes que participó del zoom en plena pandemia. "Lo vivimos con mucha curiosidad de saber la historia. El encuentro fue impecable ya que hubo una coordinación entre todos los participantes que transformó a la charla en emotiva e inolvidable. Concannon encontró la valija que después de varios estudios resultó ser de Edgar. Cuando la abrieron encontraron zapatos y libros lo que habla de que Edgard tenía la intención de llegar a EE.UU. para formarse académicamente", dice Rossi Jaume.

La valija de Edgar Andrew que fue encontrada por David Concannon en el año 2000

Lucas Mondino (17 años), estudiante de la Escuela Agrotécnica Salesiana "Ambrosio Olmos", ex estancia "El Durazno", también disfrutó de ese encuentro virtual que duró una hora y media. "Me pareció sumamente agradable y enriquecedor. Por parte de Edgard, me impactó que en un fragmento de la carta que le envío a su amiga Josey Cowan, previo a abordar el barco, expresó que deseaba que el Titanic se encontrase en el fondo del océano dado que no podía encontrarse con ella antes de zarpar. En cuanto a David, me sorprendieron los medios con los cuales los exploradores se sumergieron para llegar hasta el naufragio y la cantidad de horas consecutivas que pasaron inmersos en el fondo del océano", dice.

Una experiencia movilizante

Mondino fue uno de los estudiantes que pudo realizarle una pregunta a Concannon. "Le consulté a David si alguna vez estuvo interesado en la historia de otros pasajeros del Titanic (además de Edgar) a lo que me contestó que dado que su abuela fue una inmigrante en la misma época, él siempre había estado interesado en las historias de los inmigrantes fallecidos en el naufragio y en tratar de mostrarlas al mundo mediante los objetos recuperados del fondo del mar".

Una carta que le escribió a Edgar a una amiga que quedó en Gran Bretaña

"Si bien es difícil medir el interés de los chicos en un contexto de enseñanza-aprendizaje virtual, la charla con Marianne y David fue una actividad sin precedentes y generó mucho interés dentro y fuera de la comunidad educativa. Los mensajes que recibí, una vez que finalizó la charla, fueron indicadores de que había sido una experiencia muy movilizante. Hubo muchas preguntas y todas fueron preparadas con antelación. Recuerdo que un estudiante le preguntó a David Concannon si había sentido miedo cuando hizo su primer descenso. Ese descenso implicaba estar durante 12 horas en un pequeño sumergible de dos metros de ancho por dos metros de alto a cuatro kilómetros de profundidad en plena oscuridad con temperaturas bajo cero. David respondió que no había experimentado el miedo hasta el momento en el cual el submarino se quedó atascado en el fondo del Atlánticos por unos minutos", afirma Gozzarino.

David Concannon es el explorador que había encontrado la valija que Edgar llevaba a bordo.

Edgar nos deja un legado histórico y cultural muy importante, pero que aún necesita ser develado cuando se refiere a Andrew, Gozzarino no disimula la pasión que le genera la historia de este muchacho que, lamentablemente, falleció a los 17 años. "La historia de Edgar Andrew es parte de nuestra historia como ciudad y, a la vez, como institución educativa. Saber más de Edgar es en definitiva saber más de nuestro pasado. Su historia está llena de casualidades -o desgraciadas coincidencias- que se convierten en trágicas y que desencadenan en su propia muerte. Fue un joven muy valiente. Tenía apenas 16 años cuando sin titubear demasiado asintió al ´mandato familiar´ dejando atrás a su familia y la vida en la estancia que a él tanto le gustaba".

¿Cuál creés que es el legado que él le dejó a los riocuartenses? "La presencia de Edgar Andrew en el legendario naufragio pasó casi inadvertida en su propio país durante muchísimos años. El encuentro virtual con Marianne Dick y David Concannon permitió reflotar esa memoria e instalarla nuevamente en el colectivo riocuartense, especialmente entre los jóvenes. Edgar nos deja un legado histórico y cultural muy importante, pero que aún necesita ser develado. Sería sumamente importante que la familia pudiera encontrarse con las pertenencias halladas en su valija para conocer y entender cómo el joven naufrago vivió sus últimos días", finaliza Gozzarino.