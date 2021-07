Era un fotógrafo exitoso y dejó todo para construir una casa de 100 dólares bajo tierra

Dan Price supo ser un fotógrafo exitoso. Enfocado en el fotoperiodismo, este hombre oriundo de Oregon, Estados Unidos, formó una familia, tuvo dos hijos y alcanzó el pico de reconocimiento en su carrera profesional. Todo parecía marchar bien, pero un día se replanteó todas las decisiones que había tomado hasta el momento y se propuso empezar de cero una nueva vida.

En la búsqueda por habitar un entorno más natural, en 1990 Price decidió instalarse en la ciudad de Joseph, en su estado natal. Encontró un espacio deshabitado y convenció a los vecinos para que lo dejaran vivir ahí en una carpa de estilo Tipi, a cambio de limpiar el lugar y mantenerlo en buen estado. Además, hizo un modesto arreglo económico: Dan debía pagarles solo 100 dólares al año.

La ventana de acceso a la peculiar casa de Dan Price

A los meses de mudarse, el fotógrafo decidió cambiar su carpa por una nueva e instaló una estructura tipo iglú. Durante ese tiempo nunca dejó de viajar, incluso, comenzó un nuevo proyecto: Moonlight Chronicles, una revista que incluía imágenes y relatos de sus aventuras por todo el mundo. Su iniciativa pronto consiguió financiación y llegó a unos 30 mil lectores en poco tiempo. Price se había convertido en un nómade, pero logró sostener una carrera exitosa, haciendo las cosas a su manera.

En uno de sus viajes descubrió una forma de vivienda con mayores comodidades y fácil de armar y desarmar, así que decidió que era momento de abandonar su vida en carpas y levantó una casa de madera él mismo. Así, Price armó su propio hogar: una construcción rectangular a la que le agregó un espacio subterráneo. Con pocas medidas de seguridad, el fotógrafo fue víctima de un robo que decidió tomar como una señal para, nuevamente, empezar de cero. “Desarmé esa casa de madera y me quedé solo con el cuarto pequeño que había construido bajo tierra, le agregué un techo y esa es mi casa desde entonces”, le dijo a la prensa estadounidense. Su nuevo refugio guarda un gran parecido con las casas de El Hobbit y El señor de los anillos, los mundos imaginados por uno de sus escritores favoritos: John Ronald Reuel Tolkien.

Cómo es por dentro la casa que parece salida de El Hobbit

La vivienda del fotógrafo fue construida con materiales que fueron descartados de otras construcciones. “Estos ladrillos sobraron de una obra en la calle principal de la ciudad. Los iban a tirar y me los traje. Todo este estudio me costó menos de 100 dólares”, explicó Price en un video a la youtuber Kirsten Dirksen. La propiedad tiene una habitación redonda con una ventana en la parte superior. Esa entrada le permite el ingreso de luz a toda la casa. Además, el lugar tiene otra ventana circular que conecta la sala principal con su dormitorio, en el que no tiene muebles: lo único que puede encontrarse es un colchón en el suelo.

“Trato de tener la menor cantidad de cosas posibles. No tengo mesa para comer, me armé una tabla de madera para poder sentarme y apoyar los alimentos allí. Estoy constantemente tratando de deshacerme de las cosas que tengo guardadas acá”, indicó. Su alimentación también sigue la línea de la simpleza: “Mis comidas son más que nada frutas y verduras, prácticamente no cocino. Solo hago algo de arroz y huevo pero nada más. Como también cereales”, señaló el fotógrafo.

El interior de la vivienda del fotógrafo

El baño está en el exterior: se trata de un sanitario de compost en el que sus residuos orgánicos vuelven a la tierra. Para higienizarse, Price tiene una ducha de propano que funciona con agua de río. “Mis amigos se burlan cuando yo les digo esto, pero la verdad es que yo solo quería tener 12 años otra vez. Cuando tenía esa edad el mundo era un lugar mágico para mí. Siempre había algo para trepar o explorar”, contó. “Quiero ser como una ardilla y que este lugar sea lo más natural posible, con la mínima cantidad de cosas hechas por el hombre dando vueltas”.

LA NACION