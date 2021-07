Revés: compraron el departamento de sus sueños pero escondía una pesadilla

Un joven llamado Marcos compartió en Tik Tok, donde tiene más de 99.000 seguidores, su terrible experiencia al comprar el departamento de sus sueños en México. El influencer mostró el video del día en que recibió las llaves de la propiedad: todo parecía reluciente y moderno, pero escondía una triste realidad. A las pocas semanas se les cayó el techo encima y hace cuatro meses vive en hoteles porque la inmobiliaria no quiere hacerse cargo de los daños.

El usuario apodado Markoshi (@yosoymarc0s) les rogó a los usuarios que difundieran su historia para conseguir que se viralizara y llamar la atención de los responsables del derrumbe de su flamante casa. “El departamento lo compramos al sur de la Ciudad de México, ayúdenme a hacer circular las imágenes; solo queremos que se haga justicia”, escribió.

“Así de bonito se veía cuando nos lo entregaron, y dijeron que había sido la mejor inversión de nuestras vidas”, agregó. Mientras tanto, en el clip se apreciaba el ambiente estilo loft con amplios ventanales, una cocina con isla central y cocina de seis hornallas.

Compró un departamento de revista y se le cayó el techo a los dos meses

Luego comentó que aquella primera vez que ingresó al lugar se maravilló con la luminosidad, los pisos laminados de madera, y el espacio para acomodar los muebles en concepto abierto. Sin embargo, luego ocurrió algo impensado: “Todo ha sido una pesadilla, llevamos cuatro meses viviendo en hoteles y departamentos”.

El momento en que se derrumbó el techo frente a sus ojos

Lo siguiente que se ve en el video es el techo caído sobre todo el ambiente, con las estructuras de hierro salidas de su lugar. Un usuario que compartió su publicación le escribió: “Espero que cuando se cayó no los haya lastimado físicamente al menos, ¡ojalá todo se solucione pronto y a su favor!”. En este sentido, el joven mostró la grabación de las cámaras de seguridad del edificio, que lo muestran ingresando al lugar, y luego se cae parte del techo.

“Íbamos llegando al departamento y gracias a Dios pudimos movernos para que no nos cayera encima”, sentenció. Y cerró: “Es una experiencia muy fea, llena de tristeza e impotencia, no se lo deseo a nadie”. Hasta el momento sus videos llevan más de 1 millón de reproducciones cada uno, pero todavía no pudo resolver su situación.

LA NACION