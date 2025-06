Error en la reserva. Importante línea aérea confunde el nombre del hotel y aloja a su tripulación en un establecimiento sadomasoquista

Ocurrió el 19 de junio; una simple confusión llevó a un grupo de tripulantes a pasar la noche en un albergue de temática BDSM que celebraba una orgía de 24 horas

Cuando los tripulantes aterrizaron en Milán, nada les advertía sobre el inusual destino que les esperaba. En su mente, estaban simplemente haciendo una parada rutinaria antes de continuar con su itinerario, como tantas otras veces. Sin embargo, un pequeño error administrativo terminó convirtiendo una noche de descanso en una experiencia que ninguno de ellos olvidará. Se alojaron en un hotel cuyo principal atractivo no era la comodidad ni la paz, sino un mundo muy distinto: el BDSM. En castellano: “sadomasoquismo”.

Todo empezó con una reserva equivocada, algo tan mundano y casi banal que, de no ser por las circunstancias, podría haber quedado olvidado rápidamente.

Así se ven los dormitorios del hotel en el que la empresa creyó haber reservado

Pero como suele ocurrir, los errores pequeños pueden desencadenar consecuencias inesperadas. En vez de llegar al MO.OM Hotel de lujo, en las afueras de Milán, los tripulantes de la aerolínea británica fueron enviados al Motel MO.OM, un establecimiento cuya principal característica no era precisamente su afabilidad ni sus servicios de relajación, sino una decoración que ponía en primer plano lo que el mundo conoce como BDSM (por sus siglas en inglés: Bondage, Domination, Sado-Masoquism).

Las habitaciones estaban decoradas con un mobiliario que bien podría haber sido sacado de una película de culto, con espejos en los techos, jaulas humanas y camas con barras metálicas. No era un lugar en el que uno esperaría encontrar a un grupo de tripulantes de aerolínea, cansados y con ganas de dormir. La sorpresa fue inmediata, aunque no fue la única. Según contaron más tarde, entre las paredes de ese motel, su “descanso nocturno”, elemental para sus operaciones en altura, se convirtió en una constante sinfonía de ruidos y gemidos. Ese día, en el establecimiento se desarrollaba un evento “especial”: una orgía de 24 horas.

Así se ven los dormitorios del hotel en el que la empresa efectivamente reservó

Los tripulantes, acostumbrados a la comodidad de los hoteles de lujo que suelen ofrecerles las aerolíneas internacionales, se encontraron atrapados en una escena extraña.

Uno de los cuartos tiene la cama sobre una especie de escenario, que incluso tiene un telón rojo

Al pie de la cama hay asientos para "espectadores"

Sin embargo, lo que parecía un malentendido de poca importancia fue tomando un giro inesperado. El ambiente del hotel se volvió incómodo, no solo por los aspectos visuales y sonoros, sino por el mismo contexto de inseguridad que rondaba los pasillos.

En este mapa, se aprecia la cercanía entre los dos hoteles, cuyos nombres son casi idénticos

Los tripulantes, que habían aterrizado en Milán para descansar y preparar su siguiente vuelo, se encontraron con un lugar completamente inapropiado para un descanso.

La situación se complicó aún más cuando varios tripulantes se dieron cuenta de que no estaban en condiciones de volar al día siguiente. La falta de descanso dejó a más de uno fuera de funciones. La aerolínea, claro, no tardó en notar el efecto que esto tuvo sobre su personal.

Así se ve el cuarto temático "Secret"

El incidente llegó enseguida a los medios tradicionales y escaló luego a las redes sociales, donde se hizo viral y dio la vuelta al mundo. Fue tema de conversación en Inglaterra.

British Airways no perdió tiempo y ofreció una respuesta “oficial”. En un comunicado, la compañía expresó su pesar por el incidente y reconoció el error en la reserva, asegurando que estaban tomando medidas para que algo así no se repitiera: “Un pequeño número de tripulantes fue trasladado a habitaciones de hotel no aprobadas debido a problemas de disponibilidad con nuestro proveedor habitual, sin nuestro conocimiento. Estamos investigando urgentemente para evitar que esto se repita”.

Al menos, el “daño” en esta ocasión no fue mayor ya que no hubo retrasos en los vuelos.