Un usuario de TikTok se volvió viral en las redes sociales al mostrar la reacción que protagonizó en Australia cuando se encontró con una araña gigante en uno de sus recorridos por el norte de dicho país. El protagonista se llama Facundo Patané́, quien es influencer y publica contenidos sobre cómo es la vida en el exterior, además de ofrecer consejos a las personas que buscan emigrar. Tras la viralización que obtuvo, en diálogo con LA NACION, dio más detalles de sus días como emigrado y cómo surgió la decisión de escoger una nueva rutina hace una década, alejada de los ruidos de Buenos Aires.

En @labyronvan, perfil que creó junto con su pareja Sabrina en la plataforma virtual, también reveló en varias ocasiones algunos de los trabajos que realizan en el país ubicado en Oceanía, pero el video que más captó la atención de los usuarios fue en el que expuso el cara a cara que tuvo con una especie de araña que lo tomó por sorpresa, algo que en la Argentina no acostumbraba ver y allí es muy habitual.

Mostraron el lado B de vivir en Australia y se viralizaron

“Tenemos miedo, mucho miedo tenemos porque apareció la araña más gigante de la historia de la humanidad. Se me sube una de esas y yo me muero”, explicó en el clip que se viralizó. Por otro lado, en la descripción del posteo, expresó con humor: “En esta se inspiraron para el logo de Spiderman”.

Las declaraciones dieron pie para que sus más de 6.000 seguidores reaccionen al respecto. “A esa araña le pegás con un zapato y te pide el otro para no andar descalza”, opinó un usuario. “Yo creo que no llegaría ni a sacarle una foto, la vi y a los 10 minutos ya me mudé de país”, sostuvo otro. “Claramente es el lado B. Si tuviera que vivir en Australia, me compro un lanzallamas”, agregó un tercero.

Sus días como emigrados en pareja

Tras la repercusión de la filmación, los protagonistas de esta historia, quien comparten más detalles de su vida en el Instagram @labyronvan, donde cuentan con 100 mil seguidores, hablaron con LA NACION sobre la primera vez que emigraron e hicieron hincapié en la decisión que los llevó a hacerlo.

“La realidad es que venimos viajando hace casi una década. Ambos tuvimos distintas experiencias en el exterior. Sabrina, en su caso, estudió un año en Francia y vio cómo era la vida en Europa. Yo lo hice a través de un work and travel en los Estados Unidos donde trabajé en un centro de esquí y después como mochilero mediante CouchSurfing, que es una red social de viajeros donde te aloja gente local sin que haya intercambio de dinero”, introdujo en su explicación.

En el caso de Facundo, una vez que regresó nuevamente a la Argentina, le nació el interés por viajar y esta idea nunca se alejó de sus pensamientos. Ante estas inquietudes, sacó la VISA para trasladarse a Nueva Zelanda y armó las valijas en busca de una nueva rutina: “La idea era ir unos meses, juntar plata y volverme, pero llegué, trabajé y me entregué a la experiencia”. En medio de sus recorridos conoció a Sabrina, con quien unieron fuerzas y se embarcaron juntos en un viaje sin fronteras.

“Nos vimos en Sídney y no paramos. Llegué con la idea de hacer plata y me encontré con una ciudad increíble, una fauna muy loca, encontré el amor y me hice amigos. Hubo un crecimiento importante. La realidad es que pasamos un año en Australia, después viajamos por distintos lugares, estuvimos en Nueva Zelanda y cuando volvimos a la Argentina con esos ahorros decidimos comprar una van, la armamos, viajamos, la vendimos y volvimos nuevamente a Australia”, recordó. Antes de iniciar con esta aventura, ambos se recibieron de diferentes carreras en el país. Él, por su parte, como Licenciado en Turismo y maestro mayor de obras; ella, en tanto, de Comercio internacional.

En cuanto al tiempo que llevan instalados en el exterior, Patané aclaró que durante un tiempo buscaron recorrer diversos sitios y en la actualidad quieren conseguir una mayor estabilidad: “Es un camino muy largo hasta ser residente, así que por ahora estamos disfrutando el segundo año de visa working holiday que es la que nos permite estar en Australia momentáneamente y después la idea es, si todo va bien, emigrar hacia Europa e instalarnos. Yo tengo 31 y Sabri 32, durante los veinte hicimos la experiencia de movernos mucho y ahora le bajamos la intensidad”.

Respecto de lo que más le gusta del lugar, hizo referencia a la tranquilidad que disfrutan. “La seguridad es el factor principal. Ambos somos de Buenos Aires y hemos vivido la inseguridad. Acá en Australia no la vemos, es como que no está, vivimos muy bien así. Elegimos estar acá porque es uno de los países que ofrece este tipo de visas, además tenemos el pasaporte italiano y con ese no tenés requisitos, así que aplicamos y nos vinimos porque sabemos que se hacía buena plata y es muy exótico”, aseguró.

En lo que se refiere a los insectos y animales que encuentran en sus paseos diarios, y en relación con el video viral, explicó: “La verdad sentí fascinación de verlos. No había ni googleado Australia cuando vine, caí acá sin tener idea de nada. Al segundo día de caminar por Sídney vi un pájaro prehistórico por la calle, me volví loco, después me di cuenta que es común acá y para mí era algo muy nuevo. La fauna está muy presente, hay especies muy exóticas. Los primeros meses trabajé como jardinero y hubo un día en que cortaba troncos, tenía que sacarlos a la vereda, de repente sentí algo en la nuca que me caminaba, me agarró pánico, tiré el tronco, me toqué la cabeza y veo que era una tarántula, peluda, marrón. Por suerte no me crucé con las venenosas, que son todas negras con una línea roja, pero hemos visto también serpientes, aunque te acostumbrás eventualmente. La del video que compartimos estaba en el norte de Australia”.

Respecto del tipo de contenido que comparten en las redes, especificaron que a menudo piensan los posteos para darle una mano a quienes buscan vivir una experiencia similar. Asimismo, buscaron una idea original para emprender esta idea y lo lograron. “El proyecto de la van, donde mostramos cómo viajamos, lo comenzamos después de vivir un año y medio en Nueva Zelanda, cuando volvimos a la Argentina por un tiempo. La idea era ir con el vehículo a Alaska, pero a los días nos dimos cuenta que era un viaje intenso y teníamos ganas de ir a Australia. Fue justo en la pandemia, por eso decidimos conocer todo el país… tocamos todas las provincias excepto Formosa, que no llegamos. Con nuestros ahorros la compramos y construimos una casa con nuestras propias manos, además de la ayuda de nuestra familia. Todo se fue dando a medida que arrancamos, y el objetivo se volvió en grabar sesiones acústicas de músicos para que la gente los conozca y se conecten entre sí”, comentó.

Por último, y como una manera de ofrecer una reflexión acerca de todo lo que vivió hasta ahora, Facundo aconsejó: “En mi caso, no quisiera llegar a una edad avanzada y preguntarme qué hubiera pasado si… no quería quedarme con la duda ni el arrepentimiento. Después, por otro lado, les diría que se organicen, que es posible para que fluya mejor, aunque también está bueno sumergirse a lo desconocido, pero no se aferren a excusas”.

Con toda esta trayectoria a sus espaldas, la pareja vive otras experiencias a lo largo de su recorrido y, mientras tanto, aprovechan del tiempo libre para disfrutar de los paisajes que tanto los cautivan.