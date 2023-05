Comió en un restaurante, criticó las porciones y la respuesta del dueño fue letal

escuchar

Una reseña sobre un restaurante en Reino Unido se volvió viral durante las últimas horas. En esta ocasión, un usuario se quejó con vehemencia por el tamaño de las porciones y aseguró que debió irse a otro local gastronómico para llenarse. Ante esta crítica, el dueño del lugar no se quedó callado y formuló una respuesta contundente.

En las redes sociales, diariamente circulan todo tipo de contenidos virales. Gracias a las posibilidades de difusión que otorgan las plataformas, cualquier anécdota o experiencia puede ser conocida por miles de personas en cuestión de minutos.

En ese contexto, uno de los formatos y cuestiones que más se repite es todo lo relacionado a experiencias en restaurantes y otro tipo de locales gastronómicos. Con distintas intenciones, los comensales dan a conocer cómo fue el nivel de satisfacción que tuvieron allí, ya sea para recomendar a otras personas que vayan o para advertirles de los problemas del lugar.

Con ese objetivo, se crearon múltiples sitios web en donde los usuarios dejan reseñas. En muchas de ellas, los dueños están atentos a los comentarios sobre su local y responden a las consultas o críticas. Esto fue lo que sucedió en esta ocasión, donde un cuestionamiento sobre las porciones fue rápidamente respondido y generó repercusión en la plataforma.

El restaurante involucrado en el cruce fue Secret Sicilian, un restaurante de comida italiana cuyo nombre se traduce como “Secreto siciliano”. El local gastronómico está ubicado en la ciudad británica de Birmingham y goza de una reputación de cuatro estrellas en TripAdvisor.

La reseña del usuario sobre el restaurante Captura

Por la buena reputación, un hombre se acercó hasta allí para disfrutar de una comida, pero no se encontró con el resultado esperado. “Fuimos a tomar el té por la tarde con gente del trabajo y no tuvimos una buena experiencia”, comenzó el usuario Adam G, que es usuario de la plataforma desde 2016 y ya realizó 28 reseñas.

Según explicó en su devolución, el problema del lugar estuvo en el tamaño de las porciones y en lo que tardaron en llegar: “No sé cuánto pagamos, pero no valió la pena. Esperamos 45 minutos por comida que no alimentaría ni a un ratón. Las porciones no eran aceptables”. En esa misma línea, sobre el final del texto contó que luego debieron ir a una pastelería cercana para terminar de llenarse.

Junto con esta explicación, el usuario dejó una clasificación de una estrella, que afectó el promedio y por lo tanto la reputación del lugar en la plataforma. Ante esta situación, el dueño se hizo presente y fue letal en su respuesta. Ya en el comienzo, aclaró que el comensal pidió lo que figuraba en el menú con un cupón de Wowcher, una empresa de comercio electrónico británica: “El precio refleja el té de la tarde servido con la oferta de Wowcher”.

La respuesta del dueño del restaurante tras la crítica del usuario Captura

Por otra parte, afirmó que la calidad de su lugar es muy alta y lamentó la distribución que hicieron sobre lo ordenado. “Somos muy generosos con la calidad, ya que nuestros productos no son baratos. La porción es perfecta para dos. Lamento escuchar que no fue repartida de manera equitativa”, lanzó. En el resto del mensaje, bajó el tono y lo invitó al usuario a visitar nuevamente su local gastronómico.

