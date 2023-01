Reveló el curioso motivo por el que tenía seis citas a la semana y abrió un debate en las redes: “Ahorré miles de dólares”

escuchar

Una usuaria se volvió viral en las redes sociales por compartir una estrategia que utilizó durante dos años, que constó de tener seis citas con diferentes personas a la semana, por un peculiar motivo. La influencer, que acumula más de dos millones de seguidores en TikTok, explicó las razones que la llevaron a implementar esta práctica entre 2016 y 2018, y generó un debate entre los internautas: “Hacer que el sistema funcione para mí”.

Vivian Tu, de 28 años, aparece en las redes sociales bajo el usuario @yourrichbff. A través de un video de TikTok, que publicó en julio de 2021, la joven relató que mantenía seis citas a la semana. ¿Por qué? Para poder ahorrar en la compra de alimentos, ya que consideró que sus gastos eran muy altos. “Cuando dicen que las mujeres son malas al gestionar el dinero, pero tenías seis citas a la semana para no pagar la compra”, escribió en la publicación, que acumuló casi 81 mil reproducciones. Y agregó: “Entre 2016 y 2018 no compré comida ni una sola vez. Probablemente, ahorré alrededor de US$150 por semana”.

Los usuarios de la red social entraron en un debate en torno al hábito que relató Vivian, entre los que elogiaron el ingenio de la joven y los que cuestionaron su ética. “Una maldita genia”, señaló uno. “Wow, nunca pensé en poder hacer algo así, bravo”, advirtió otro. También estuvieron los que apuntaron contra la estrategia de Tu: “¿Y qué pasa con la carga emocional que todo eso supone?”, cuestionó una. “Siento que estarás en una relación tipo ‘lo que es mío es mío y lo que es tuyo es nuestro’”, sentenció uno, a lo que la autora de la publicación respondió: “Sorprendentemente, no. Mi pareja y mis finanzas están totalmente entrelazados”.

Vivian explicó: “Es una forma de hacer que el sistema funcione para mí. El hecho de que haya un techo de cristal en el ámbito laboral hace que estadísticamente es más probable que los hombres tengan más ingresos que las mujeres incluso en el mismo trabajo”. Y bromeó: “Si saliste conmigo entre 2016 y 2018, podés tener derecho a una compensación económica”. Además, advirtió que los encuentros no siempre fueron buenos: “Algunas de esas citas fueron súper divertidas, pero otras fueron dolorosas para mantenerse sentada”.

Se convirtió en millonaria

Vivian Tu ocupó el puesto número 50 en la lista inaugural de los mejores emprendedores de la revista Forbes en 2022. Así, abandonó su trabajo en Wall Street y se dedicó a ofrecer consejos financieros a través del humor en las redes sociales. En una entrevista con Elite Daily, la joven contó cómo fue su experiencia: “Cuando me mudé a Nueva York, no buscaba una cita. Solo quería ser libre e independiente”.

Vivian Tu comparte consejos financieros en redes sociales Forbes

“Cuando decidí empezar a tener citas, la cantidad de dinero que gastaba en comida se redujo. En ese momento, pensé: ‘Si salgo dos veces por semana, ¿no debería aumentar mi presupuesto?’. Y eso me motivó y publiqué el video en broma en TikTok. En ese entonces, trabajaba como comerciante de acciones y ganaba US$95.000, pero mis gastos eran muy altos. Vivía en Manhattan, pagaba el alquiler y el mercado más cercano a mi departamento era increíblemente caro”, relató.

Sobre las citas, añadió: “La mayoría de las veces no me dejaban pagar y me llevaba las sobras a casa. Me di cuenta de que ahorraba entre $50 y $100 por semana. La suma en el tiempo, ascendió a miles de dólares que antes no tenía y que podía gastar en otras cosas, como ahorros, inversiones o un bolso de Prada negro”.

