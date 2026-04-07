“Es un trabajo inhumano”. Renuevan el museo más espeluznante de París, que exhibe los restos de 6 millones de franceses

Durante más de dos siglos, los turistas han descendido bajo las calles de París para visitar las catacumbas, un laberinto húmedo y macabro lleno con los restos de hasta 6 millones de parisinos. De piso a techo, están revestidas con huesos, fémur a fémur, cráneo a cráneo, que atraen a 600.000 visitantes al año a los túneles tenuemente iluminados.

Un detalle de una pared construida con huesos en las Catacumbas de París. (Dmitry Kostyukov/The New York Times) DMITRY KOSTYUKOV - NYTNS

Partes de esos sombríos pasadizos han recibido ahora una necesaria renovación. Durante los últimos cinco meses, arquitectos, diseñadores, técnicos y albañiles han estado renovando esta vasta tumba, instalando nuevos sistemas de iluminación y ventilación, restaurando las paredes de huesos y preparando nuevas audioguías. Algunos elementos del laberinto, anteriormente sin iluminación, serán ahora visibles para los visitantes.

El objetivo, dicen los curadores, es preservar el sitio y hacerlo más accesible mientras se mantiene su atractivo sombrío y espeluznante. “El objetivo no es convertirlo en Disneylandia”, dijo Isabelle Knafou, administradora de las catacumbas.

El laberinto se extiende por cientos de kilómetros y la sección de un kilómetro y medio que el público puede visitar reabrirá el miércoles.

Mélissa Cayralat (a la derecha, sin casco), la arquitecta líder del proyecto de renovación de las Catacumbas de París, contó que tuvieron dificultad para encontrar gente que quisiera trabajar 60 pies bajo tierra y rodeados de huesos humanos (Dmitry Kostyukov/The New York Times) DMITRY KOSTYUKOV - NYTNS

Las “galerías” son esencialmente los túneles de canteras, excavados por primera vez en la era romana. La red fue convertida en el siglo XVIII para proporcionar un remedio novedoso a un problema espantoso: los cementerios de la ciudad estaban desbordados, lo que causaba problemas de salubridad.

En 1785, las autoridades comenzaron a trasladar a los muertos bajo tierra, arrojando los huesos de personas que vivieron desde el siglo X hasta el XVIII en partes de los túneles abandonados, que comenzaron a ser llamados “el osario” o “la gran tumba”.

En el siglo XIX, Louis-Étienne Héricart de Thury, un alto funcionario que supervisaba las canteras, convirtió las pilas de huesos en un museo subterráneo. Bajo su supervisión, los trabajadores reorganizaron los restos en paredes decorativas y pilares de fémures, tibias y cráneos, y las catacumbas abrieron oficialmente a los visitantes en 1809.

Mensajes, cincelados en la piedra, invitaban a los espectadores a reflexionar sobre su propia mortalidad. “¿Dónde está la muerte?”, reza uno. “Siempre adelante o atrás, en el momento en que llega, ya se ha ido”.

El entorno nunca tuvo la intención de ser sensacionalista, dijo Knafou. “Al contrario”, señaló, “era para enfatizar la solemnidad y crear una atmósfera de respeto”.

Dos siglos de visitantes trajeron humedad y dióxido de carbono, los cuales contribuyeron a la caída de paredes y al moho en los huesos. Un sistema eléctrico deteriorado, casi intacto desde 1974, apenas ayudó.

El principal desafío de los restauradores fue asegurar que las renovaciones no comprometieran la esencia inquietante del sitio, dijo Knafou. “La primera prioridad es, sobre todo, preservar el sitio y mantener un equilibrio entre la visita y la conservación de los restos”, añadió.

Mélissa Cayralat, la arquitecta principal del proyecto, dijo que también había sido un desafío encontrar trabajadores que estuvieran lo suficientemente en forma y dispuestos a trabajar a 18 metros bajo tierra, subiendo y bajando escaleras repetidamente cada día, trabajando en espacios estrechos y húmedos, rodeados de huesos. “Al comienzo del proyecto, algunas personas dijeron: ‘Nos vamos’”, comentó.

Florent Bastaroli ordena tibias y calaveras en las Catacumbas de París left, at work restoring the catacombs in Paris, el 19 de marzo último. (Dmitry Kostyukov/The New York Times) DMITRY KOSTYUKOV - NYTNS

Florian Robin, un técnico de iluminación, dijo que las apuestas históricas del proyecto lo habían motivado a pasar por alto los desafíos logísticos. Robin, quien ayudó a restaurar la Catedral de Notre-Dame después de un incendio catastrófico en 2019, dijo que veía la renovación de las catacumbas como otra contribución al legado de París. Las está “devolviendo a la vida”, dijo, mediante la instalación de una iluminación que exhibe mejor el espacio.

Rodeados de cubos de restos esqueléticos, los maestros albañiles Loïc Dollet y Florent Bastaroli estaban restaurando las paredes encajando los huesos de nuevo en su lugar sin usar cemento u otros materiales que pudieran causar daños.

La idea es crear filas de fémures y tibias que se alternan con líneas de cráneos, creando paredes detrás de las cuales se amontonan los huesos restantes, muchos fuera de la vista.

Observando el mosaico espeluznante, Bastaroli dijo: “Nos pone de nuevo en nuestro lugar como mortales”. Dollet reconoció que trabajar con material humano le había causado cierta angustia. “Si realmente piensas en la tarea, es un trabajo inhumano”, dijo. “No deberías tratar a tus ancestros de esa manera”.

Las catacumbas parisinas se originaron en antiguas canteras de la época romana. Florent Bastaroli (en la imagen) trabaja en la remodelación (Dmitry Kostyukov/The New York Times) DMITRY KOSTYUKOV - NYTNS

Después de tres años trabajando en las catacumbas, Dollet añadió que todavía se sorprende de algunas de las cosas que ve. Huesos retorcidos que sugerían que alguna vez pertenecieron a extremidades deformes. Cráneos perforados que indicaban que habían sido tratados por inflamación cerebral u otras dolencias.“Piensas para tí mismo, maldita sea, la vida no fue fácil para todos”, dijo.