Escándalo en la moda. Los diseñadores le responden a Gino Bogani

Mientras los elogios al diseñador Gino Bogani se multiplicaron después de la entrevista publicada este domingo en LA NACION Revista, en voz baja comenzaron a escucharse las críticas y el desconcierto de sus colegas, hasta que hoy subieron de tono y no tardaron en hacerse públicos.

Cuando la periodista Flavia Fernández le preguntó a Bogani si valoraba a algún colega, el respondió: "No entiendo qué sería valorar. Solo me molesto cuando me preguntan por un sucesor. ¿Y qué quieren que diga? Me alegra haber sido estímulo e inspiración. Pero hacer solo vestidos bordados es una cosa. Hacer tendencia es otra. Y de ahí a crear moda hay un largo camino. A mis desfiles vinieron todos y, sin excepción, han sacado ideas. Y se los digo en la cara".

El primero en responder por Instagram fue el diseñador Gabriel Lage. De él había dicho Bogani: "Hace un tiempo fui al Hotel Alvear a un desfile de varios diseñadores. Lo hice como espectador, por un compromiso, sentado junto a Fortuna Sutton. Participaban él, Evangelina Bomparola, Amelia Saban con Menage a Trois y algunos más. La verdad, quedé bastante perplejo. Nada lindo ni bien hecho. Cerró el desfile Lage. Aparecieron los vestidos. Todos más o menos lo mismo. Y veo uno con un solo hombro que llevaba el cierre mal colocado".

"La verdad es que estoy realmente asombrado por sus críticas a los diseñadores argentinos y por mi parte voy a pelear con uñas y dientes defendiendo mi trabajo, al cual amo y respeto", dijo desde su cuenta personal @gabolageprivado.

Y puntualmente, sobre la acusación de un "cierre mal colocado", Lage lo culpó de lo mismo "es posible que te haya sucedido lo mismo en esta pieza de tu colección fotografiada en uno de tus desfiles hace ya algunos años".

Con casi 800 likes y más de 280 comentarios, el apoyo a Lage tuvo también su repercusión, como los emojis de aplausos de Flavia Palmiero y las palabras de la artista visual Karina El Azem. Laurencio Adot, por su parte, manifestó su apoyo a sus colegas argentinos desde un comentario al posteo de Lage: "No es el momento de dividir sino de sobrevivir. El ego juega fuerte en este sr.. Pena como habla de gente que le cuesta mucho hoy Argentina... Empatía? Pandemia?"

Sobre sus dichos sobre "mamarrachos", que tanta repercusión tuvo en los medios, desde en el programa Intrusos hasta en un tuit de Ángel de Brito, Bogani se había referido así en la nota: "Hace décadas, cuando a mí la prensa empezó a darme bola e iba a los programas de televisión, yo no tenía que competir con mamarrachos sino con señoras casas como Greta, Carola, Bernarda, Jacques Dorian. Eran referentes de moda de calidad extrema. Algunas más creativas que otras, pero eran de súper alta costura".

En el programa Confrontados, que se transmite por El Nueve, la conductora Marina Calabró entrevistó al diseñador Benito Fernández. Sobre él, Bogani había dicho: "Pero honestamente... ¿Benito? Igual rescato algo: como hace tiempo insiste en juntar todas esas cosas de colores, mezclas y qué se yo, podría decir que hasta encontró un estilo. Pero no es un diseñador. Como tampoco lo son otros. Que me perdonen, pero pienso así".

Invitado a dar su réplica y su punto de vista, Fernández no se guardó nada: "Fue difícil que te tilde de que no sos diseñador cuando tenés una carrera de 34 años. Visto a la reina de Holanda. Independientemente de que me pueda importar o no su comentario, de una persona que raya lo ridículo, me duele un montón que se haya metido con la industria textil que amo, en un momento que nos tenemos que unir para atravesar esta crisis mundial", dijo.

Benito fue más allá y devolvió atenciones. "Que él se ponga a hacer estas declaraciones horribles lo va a poner en el candelero, que él no estaba. No estaba presente, hace veinte años que no hace desfiles. Eso que dice que los diseñadores vamos a copiar a sus desfiles... el último desfile que hizo fue en el 2001", aseguró. Benito también reflexionó acerca de los motivos que pudieron haber llevado a Bogani a hacer semejantes declaraciones: "El resentimiento de ver los memes de la ropa que le está haciendo a Juanita Viale, en las redes, lo llevó a explotar".

Sobre Pablo Ramírez, Bogani había dicho: "Podría empezar con Pablo Ramírez. Creo que, a pesar de no usar materiales maravillosos, es muy prolijo y hace los cincuenta muy bien. Sin intención de ofender, creo que no se puede hacer toda la vida lo mismo. Ni la inmigrante ni el monacal con la camisa blanca. Pero tendrá su clientela, es otro tipo de diseñador. Yo lo valoraría más si sus looks, aunque repetidos, fueran inventados por él. Reproducir una época no es crear. Vos podés inspirarte, como hizo Saint Laurent, pero después lo mostrás a tu manera. Igual lo respeto, porque es muy educado".

Para Benito no se trata de un odio personal hacia él ni hacia Pablo Ramírez o Gabriel Lage. "Es un odio a él mismo, a no haberse reinventado. Nunca tuvo una identidad como tiene Pablo Ramírez. Y se quedó en los 90". Para la periodista especializada en moda, Matilda Blanco, también invitada a opinar en Confrontados, es "Terrible. Vivimos un momento de resentimiento. Hizo una catarsis de resentimiento que es una pena por todo el respeto que podíamos tenerle. Se tiró contra todo el mundo de la moda. Ni quisiera pensar si le preguntamos por los críticos de la moda, lo que puede llegar a pensar".

Aunque en la entrevista de LA NACION Revista, Bogani sí había opinado sobre los programas de moda que hay en televisión: "No los consumo. A veces me llaman para que opine. Y la verdad, de mil amores debo decir que no. ¿Qué voy a opinar de una Yanina Pichulita López que llega con minishort? No es serio. No me parece y no es para mí".

Sobre el presente profesional del diseñador italiano, Blanco no ahorró críticas: "Él viste a Juana, que cualquier cosa le queda bien porque es una mujer bellísima y distinguida. Pero, en honor a la verdad, todas las túnicas que le pone son espantosas. No está haciendo un gran trabajo en los últimos tiempos".

Un escándalo en el mundo de la moda.

