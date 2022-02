Escapadas románticas: 6 hoteles para ir en pareja

Vísperas de San Valentín solo significan una cosa: el amor está en el aire y la temática romántica, a flor de piel. Incluso para quienes no festejan el Día de los Enamorados, la fecha puede ser una simple excusa para tener una cita distinta. O, por qué no, hacer una escapada de a dos. La vida de hotel, aunque más no sea por un par de días, es el ambiente perfecto para disfrutar de la pareja. Tratamientos de spa, paisajes increíbles, destinos para recorrer y propuestas gastronómicas son algunos de los atractivos de hacer un poco de turismo. Además, seamos sinceros..., ¡no hay nada como un buen desayuno de hotel!

Océano Patagonia

La costa salvaje de la Patagonia espera en este hotel con todas las comodidades para una escapada en pareja. Photographer:BERNARDO CONTI

Espectacular alojamiento sobre la playa de Puerto Pirámides, en Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La costa salvaje de la Patagonia también se puede experimentar a puro lujo. En pleno santuario natural, estos “ecocondos” son suites completamente equipadas y con balcones privados sobre el océano, divididas entre la planta baja, el primer piso y la terraza. Materiales y terminaciones de diseño, sistema ecológico de climatización y conserje a disposición 24/7 son algunas de las comodidades. Además de los avistajes de ballenas y fauna autóctona, las aguas cristalinas y tranquilas son un gran destino de vacaciones en los meses cálidos, con actividades como kayak, kitesurf, buceo y pesca.

Los Cauquenes Resort & Spa

Con vista directa al Canal de Beagle, Los Cauquenes Resort & Spa ofrece un compendio de experiencias para el recuerdo. Celine Frers

Aquí, en el fin del mundo, el romance y la aventura van de la mano. En primera fila del Canal de Beagle, Los Cauquenes ofrece todas las comodidades de un hotel de lujo con experiencias inolvidables como turismo activo, gastronomía y bienestar, todo en un entorno natural incomparable. Hay habitaciones desde Standard, Superior y Premium hasta la Senior Suite, con jacuzzi y deck privado sobre el Canal de Beagle. El restaurante Reinamora ofrece delicias de la cocina local, como centolla y merluza negra, mientras que el Wine Bar es el sitio ideal para relajarse junto al fuego y descorchar un vino regional. Y el Spa del Fin del Mundo ofrece tratamientos faciales y corporales, piscina in-out, jacuzzis, sauna y gimnasio con vistas deslumbrantes que contribuyen al relax absoluto.

Radisson Colonia del Sacramento

En Colonia, es posible alternar paseos por sus callecitas empedradas con descanso deluxe en los amenities de este hotel.

Cruzando el Río de la Plata, Colonia del Sacramento nos seduce con sus calles empedradas, su casco antiguo y su encanto uruguayo. A solo una cuadra del centro histórico, el Radisson tiene una posición privilegiada sobre el río, de cara al oeste. Ofrece 75 suites de carácter único, como la Superior Matrimonial (vista al frente y amplios horizontes), la Junior Suite (doble ventanal con vista al río y baño con jacuzzi) y la Deluxe Matrimonial (ventanal y balcón con vista al río y a la piscina), todas con impresionantes camas king size. Jardines con palmeras tropicales, terraza sobre el río con piscina infinita, piscina cerrada climatizada, jacuzzis, sauna, sala de masajes y gimnasio completan las instalaciones de bienestar, mientras que el restaurante Del Carmen y el Lobby Bar se ocupan de la propuesta gastronómica.

Delta Eco Hotel

El spa de Delta Eco Hotel apunta al equilibrio entre la naturaleza y el cuerpo humano.

Los verdes más diversos conviven en este oasis selvático, un hotel con 16 habitaciones Standard, 4 Superiores y 19 Cabañas con muelle privado, con vistas a los jardines, la laguna o el canal. El entorno natural es el escenario perfecto para recorrer las pasarelas y senderos para caminatas en pareja o disfrutar sus piscinas interiores y exteriores con total tranquilidad, ya que solo se admiten huéspedes mayores de 10 años. Todas las habitaciones incluyen traslado fluvial desde la estación de Tigre y pensión completa en su restaurante. El spa, creado para brindar equilibrio entre la naturaleza y el cuerpo humano, utiliza ingredientes naturales y brinda tratamientos de bienestar. Además, el hotel tiene kayaks, juegos de mesa y de salón, bowling, minigolf, biblioteca y colección de películas, y ofrece la posibilidad de contratar excursiones en lancha.

Costa Galana

En Costa Galana es posible combinar playa con los mejores servicios de spa y pileta.

Es un emblema de Mar del Plata, sinónimo de lujo y con todo el esplendor de Playa Grande a sus pies. El Costa Galana tiene 186 habitaciones y suites con impecable decoración clásica, alfombras de lana, muebles macizos con marquetería y las más finas paletas de color. Además, todos los amenities propios de un hotel de lujo e imponentes vistas al mar. La propuesta gastronómica no se queda atrás: los restaurantes La Bourgogne (cocina de Jean-Paul Bondoux sobre el mar) y La Terraza (desayuno bufet y un entorno cálido para almorzar o cenar) y el Lobby Bar La Promenade (sándwiches para un almuerzo rápido, patisserie para la hora del té y coctelería para el Happy Hour) prometen una experiencia inolvidable. Por último, el spa Estado Puro ofrece piscinas internas y externas, sala de relax, masajes, tratamientos, gimnasio, salón de belleza y mucho más.

Villa Agostina Apart & Spa

Las casas de playa de Villa Agostina Apart & Spa están equipadas con cocina, espacio exterior y parrilla.

Inmersas en el bosque y a metros de la playa de Mar de las Pampas, estos aparts son ideales para estadías en pareja. Hay cómodas suites (monoambientes súper luminosos, con o sin cocina o kitchenette, con acceso a jardín privado) y casas de playa (dos ambientes con balcón terraza), todas completamente equipadas y con espacio exterior propio, con parrilla y resguardado en la privacidad del bosque. Las comodidades garantizan el descanso y el disfrute deseado, mientras que la cercanía al centro comercial ofrece bares y restaurantes a pocos metros. Además, el complejo incluye desayuno y tiene despensa propia, piscina interior y exterior, sala de juegos, spa y gimnasio.

