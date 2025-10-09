Este es el mejor momento para reservar un vuelo y ahorrar en pasajes

Falta poco para las vacaciones y, con ello, quienes quieren planear un viaje comienzan a buscar ofertas en vuelos y posibles destinos para descansar. Es por esto que los especialistas dieron una serie de recomendaciones para aprovechar descuentos, que incluyen la época ideal para reservar pasajes con antelación y otros consejos.

Una de las posibilidades más utilizadas por los viajeros expertos, según la revista especializada Travel Leisure, es optar por la opción de “rango de precios bajos” que ofrece la aplicación Google Flights.

El momento perfecto para utilizarlo es 60 días antes del momento en que se quiera viajar y, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos en época navideña, los viajeros pueden conseguir tarifas económicas con casi 70 días de antelación y hasta 51 días antes de su salida.

Ahorrar desde el momento de sacar pasajes es ideal. Freepik

“Las mejores ofertas generalmente se pueden encontrar al reservar en cualquier momento entre mediados de octubre y mediados de noviembre”, detalló Google en una publicación para quienes quieran aprovechar sus vacaciones en el mes de diciembre.

Cómo utilizar Google Flights

Para asegurarse de conseguir las mejores ofertas, los usuarios tienen que configurar alertas de precios en Google Flights para recibir una notificación cuando el precio de un vuelo que hayan marcado como preferido descienda de lo que se considera habitual para la época. También pueden ahorrar si consideran reservar una escala, lo que, según Google, podría ahorrar hasta un 22% de media en comparación con las rutas directas.

Además, según detallaron los especialistas, volar de lunes a miércoles también puede mejorar los resultados y ayudar a economizar, ya que esos días son aproximadamente un 13% más baratos que los fines de semana o días feriados (ni hablar de fines de semana largos).

Sin embargo, aclararon que reservar en días específicos no ahorrará mucho, ya que el día más barato para comprar un vuelo es solo un 1,3% más barato que el día más caro.

Sacar pasajes los fines de semana es más caro en todo el mundo.

Los destinos más buscados

Los viajeros siempre buscan nuevos lugares en tendencia para conocer y disfrutar de descanso o actividades recreativas. Un relevamiento realizado por Google reveló que los distritos de Columbia y Carolina del Sur fueron algunos de los destinos más populares para visitar en noviembre en Estados Unidos, seguidos de Bozeman, Montana, y Spokane, en Washington.

En cambio, para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Río de Janeiro, en Brasil, fue el destino internacional más popular, seguido de Santa Lucía y Marruecos.

“No sorprende que, con temperaturas más frías en el horizonte para muchas partes de EE. UU., los viajeros opten por las palmeras en lugar de los abetos”, señalaron desde Google y agregaron: “Ya sea que visites a su familia o busques una escapada al extranjero, ahorrar dinero en sus viajes de vacaciones siempre es una gran sensación”.