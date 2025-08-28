“Esto es Dominicana”: la campaña que invita al mundo a sentir la alegría del Caribe

“Playas donde solo escuchas tu eco”, “mar”, “surf”, “gente buena” enumeran distintos y muy sonrientes viajeros las cualidades más salientes de República Dominicana. Y concluyen con una idea poderosa: “No importa por qué viniste, aquí lo único que importa es por qué te quedaste. Y si quieres volver”.

La última campaña de promoción turística del país caribeño decidió apostar a su atractivo principal: su gente. Bajo el título “Dominicana te sonríe”, y a través de una serie de imágenes impresionantes, invita al mundo a experimentar su calidez, alegría y hospitalidad.

El spot, que explota de color y buenas vibras, celebra la alegría contagiosa del país y sus experiencias culturales: desde playas turquesas y noches de música hasta una gastronomía maravillosa. También la sensación de seguridad, confianza y calidad que los viajeros perciben desde que aterrizan en el destino.

No por nada el turismo continúa siendo un motor vital para la economía de la República Dominicana. En los primeros siete meses de 2025 el país recibió a más de 7.1 millones de visitantes, de los cuales el 75% arribó por vía aérea. Un 52% llegó desde Estados Unidos, un 7% de Canadá y más del 15% de países de América Latina.

Punta Cana y su belleza exuberante: favorito indiscutido en Dominicana.

“La hospitalidad es nuestro mayor orgullo, lo que nos hace únicos y nos permite conquistar a cada viajero para hacerlo sentir como en casa”, expresó David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana. Y añadió: “Con esta campaña continuamos nuestra misión de posicionar a la República Dominicana como un destino líder en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.”

Una “inmersión total” en la cultura dominicana

El lanzamiento se realizó en el Faena Forum de Miami Beach ante referentes de la industria turística y figuras del espectáculo y el deporte. Allí se proyectó el spot y se presentaron las claves del crecimiento del destino.

Calidez, alegría, hospitalidad: las claves de la campaña "Dominicana te sonríe".

Estuvieron ahí el jugador dominicano de la NFL Bayron Matos y celebridades como Débora Nascimento, Pampita, Fefi Oliveira, Elizabeth Gutiérrez, Gaby Espino, Karen Martínez, Catalina Robayo, Zuleyka Rivera y Javier Romero, entre otros. El evento ofreció una “inmersión total” en la cultura local, con música en vivo, gastronomía típica y cócteles que recrearon el auténtico sabor del Caribe.

Mirá la campaña. o conocé más en www.godominicanrepublic.com o en la cuenta en Instagram: @godomrep.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.