Estremecedor video: un pescador fue perseguido por 200 tiburones hambrientos

Wayne McManus es un pescador australiano que decidió empezar a compartir y relatar sus experiencias en altamar. Uno de los videos que logró captar es uno donde se lo ve siendo perseguido por 200 tiburones.

“Es una ocurrencia diaria para nosotros. Podes ver entre 100 y 200, todo depende. La gente no se da cuenta de cuántos tiburones hay en el mar; poder ver el video para saber cuántos son realmente es simplemente increíble”, relató en diálogo con medios locales luego de que su registro audiovisual lograra una gran notoriedad en Internet.

En su explicación, McManus señaló que todas las noches hay una gran concentración de barcos pesqueros en esas zonas y que suelen facilitarle la tarea a estos depredadores para conseguir comida. “Siempre que levantamos las redes, los tiburones se sienten atraídos por los motores, las luces y los peces”, precisó.

Un pescador es perseguido por 200 tiburones hambrientos - Fuente: StoryTrender

Mientras que, por un lado, es un espectáculo natural sin precedentes, por el otro es también un enorme riesgo para los pescadores. “Si te caés por un costado, simplemente te van a mutilar”, advirtió. “Es impresionante ver lo que le hacen a algunas de las cosas que se nos caen”, recordó también.

Entre tanto, McManus destacó que esto los obliga a tener máximo cuidado, no sólo por sus vidas, sino por su negocio. “Si alcanzan las redes y las muerden, perdemos el producto y eso afecta el sustento de todos. Si no se hace algo en breve, incluso para el turismo, para el aficionado y para los profesionales como nosotros, no se podrá continuar con la actividad. Los tiburones son como un carroñero de mar, comerán cualquier cosa”, finalizó.

LA NACION