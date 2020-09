Eugenia De Martino. La novia de Peque Schwartzman cuenta su historia de amor

"Al principio pensé que iba a ser más difícil tener una relación a distancia, pero por suerte, mi trabajo también me da la opción de trabajar desde otros países y acomodar mis horarios", sostiene la modelo desde Italia adonde acompañó a su novio en el Masters 1000 de Roma Fuente: HOLA

Oriunda de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, modelo y actriz, Eugenia De Martino (25) es la "diosa de la suerte" de Diego Schwartzman (28). Comenzaron a salir el año pasado y en cada viaje que lo acompaña, el "Peque" se luce a lo grande. Dueña de unos ojos claros que hipnotizan y curvas de infarto, Eugenia comenzó a modelar a los 17 años como hobbie, pero lentamente, su carrera empezó a ascender a paso firme. Desde Italia, adonde voló para acompañar a su novio durante el Masters 1000 de Roma (Schwartzman cayó en la final frente a Novak Djokovic), habla por primera vez con ¡HOLA! Argentina sobre su presente repleto de amor.

-¿Cómo se conocieron con Diego?

-La primera vez que nos vimos fue en una campaña de Sarkany. Como Ricky sabía que los dos estábamos solteros, nos hizo de Cupido. Después no nos volvimos a ver por un tiempo, hasta que el año pasado, una amiga en común nos volvió a juntar, nos reencontramos y no nos separamos más.

-Su profesión incluye muchos viajes, ¿cómo se llevan con la distancia?

-Al principio estuvimos un mes comunicándonos sólo por mensaje y recién cuando él volvió de viaje, nos pudimos ver. Pensé que iba a ser todo más difícil, pero por suerte, mi trabajo también me da la opción de la distancia y acomodar mis horarios, entonces suelo acompañarlo. Me cuesta estar sin hacer nada, por eso ahora que viajé a Roma, me traje marcas para generarles contenido para sus redes sociales desde acá. Nos complementamos mucho, nos ayudamos con nuestras carreras.

-¿Es celoso?

-Para nada. Cuando le cuento mis proyectos se alegra un montón. Es muy compañero.

-¿Cómo te llevás con su familia?

-Tanto los papás como los hermanos son lo más. Todos me aceptaron desde un principio. Me llevo superbien, al igual que él con mi familia. Desde que se conocieron estuvo todo de diez. Lo que más nervios me generaba era cómo le iba a caer a mi papá, pero fue muy divertido porque ya lo conocía. Papá lo había atendido anteriormente en su trabajo, en Audi Sport Cars.

-¿Ya probaron con la convivencia?

-Sí, y la verdad, nos va muy bien. Él es muy divertido, me encanta su humor, no hay un día en que no me haga reír. Y hasta él mismo me lo dice: "No vas a conocer a nadie que te haga reír como yo". ¡Y tiene razón! Es muy inteligente, siento una gran admiración por él y creo que eso es algo fundamental en una pareja. Sin contar que me cuida y me respeta. Me gusta todo de él.

EN EL LUGAR Y EN EL MOMENTO INDICADOS

"A los 17 comencé generando contenido por mi cuenta con marcas de amigos, hasta que me di cuenta de que me gustaba y que quería trabajar de eso. Escribí a varias agencias para poder hacerlo profesionalmente, pero mientras estaba de vacaciones con un grupo de amigas en Mar del Plata, se me acercó mi booker actual -forma parte de la agencia de modelos Epbookers- para darme su tarjeta. Me dijo que me había estado mirando y que quería que formara parte de su agencia. Lo más divertido fue que yo soñaba trabajar en esa agencia, sabía que era una de las mejores y jamás pensé que se podían acercar ellos a mí. Fue estar en el lugar y el momento indicados y un despegue para mi carrera", relata Eugenia, quien también participó de la serie de Netflix Go, vive a tu manera.

-¿Tu familia siempre apoyó tu carrera?

-Sí, y eso fue muy importante. Cuando le comenté a mamá que quería trabajar de modelo me dijo que no tenía problema, que terminara el secundario y que eligiera mi carrera con libertad. A pesar de ser la más chica y la más mimada de la casa, jamás me presionaron con mis elecciones. Como mis papás trabajan todo el día, al principio, era mi hermana la que me acompañaba a las producciones.

-¿Quiénes son tus referentes de moda?

-Tengo muchas. La modelo que más me llama la atención es Hailey Baldwin, y a nivel nacional, me gusta mucho la China Suárez.

-¿Cuáles son tus nuevos proyectos?

-Me encantaría poder aprender más de actuación para hacer cine. Empecé a estudiar teatro en El Método Kairos, pero luego dejé, y uno de los proyectos que tenía para este año era irme a estudiar al exterior, pero con la pandemia se me complicó. Me gustaría poder vivir la experiencia de estar al menos tres meses en otro país para trabajar con marcas internacionales. Ojalá que el año que viene pueda cumplirlo.

