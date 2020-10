Una enorme bomba de más de cinco toneladas de la Segunda Guerra Mundial explotó bajo el agua en un canal polaco Crédito: Twitter

Una bomba gigante de más de 5 toneladas de la Segunda Guerra Mundial explotó bajo el agua en un canal polaco cuando los buzos de la marina intentaban desactivarla.

El explosivo conocido como "Tallboy", que fue localizado el año pasado a 12 metros de profundidad, había sido lanzado en 1945 por la Real Fuerza Aérea británica (RAF) contra un buque de guerra nazi que surcaba por las aguas del canal de navegación Piast, cerca de la frontera con Alemania, al noroeste de Polonia.

En un principio, la idea de los expertos polacos en desminado fue neutralizar la bomba debido al peligro que suponía detonarla por el daño que podría provocar en las infraestructuras de alrededor.

Los expertos apostaron por la deflagración, es decir, la quema de la carga a una temperatura por debajo del umbral de detonación. Pero, el plan se vio afectado sobre la marcha y el artefacto de 5400 kilos, incluidos los 2400 kilos de explosivo, estalló.

"Finalmente, el proceso de deflagración se transformó en detonación, pero sin riesgo para las personas que participaron en el operativo", explicó Grzegorz Lewandowski, el portavoz de la defensa costera polaca.

Los encargados de la misión no sufrieron ningún daño al neutralizar uno de los artefactos más grandes de la guerra desarrollada entre 1939 y 1945, porque realizaron el trabajo a una distancia segura por si el plan establecido no salía como lo previsto. "El objeto ya no representará ninguna amenaza", manifestó el militar.

La explosión se sintió en la zona cercana al puerto dónde incluso temblaron algunos edificios. Más de 750 personas habían sido evacuadas de sus viviendas en las afueras de la ciudad de Swinoujscie y el tráfico fluvial del canal había sido suspendido.

En la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa de Polonia se informaron los detalles de la misión. "Tallboy, la bomba más grande sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, fue neutralizada con éxito y no supondrá más amenaza para el canal de navegación", publicaron.

Los expertos creen que el artefacto encontrado fue probablemente utilizado en abril de 1945 contra el buque de guerra nazi Luetzow, aunque no saben por qué no explotó en ese momento.