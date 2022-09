Feriado del 2 de septiembre: cómo funcionan bancos, escuelas, PAMI y colectivos

El Gobierno Nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), decretó feriado en todo el territorio nacional, para permitir que “el pueblo argentino” pueda manifestarse en “repudio al atentado” que el jueves sufrió contra su vida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en “defensa de la paz y la democracia”.

“Declárase feriado nacional el día 2 de septiembre de 2022 a fin de que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia”, señala el Decreto de Necesidad y Urgencia 573/2022, publicado en el Boletín Oficial.

El jueves a la noche, Cristina Fernández de Kirchner saludaba a militantes que se encontraban frente a su casa, cuando un hombre la apuntó con un arma. Este gatilló al menos dos veces, pero los disparos no salieron. La vicepresidenta atinó a agacharse, la custodia lo arrinconó contra la pared y lo detuvo inmediatamente.

El detenido fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, un brasilero de 35 años, quien portaba una pistola Bersa 64 de calibre 32 de 7.65 mm, apta para disparar y se encontraba cargada. Además, registra antecedentes por portación de armas no convencionales el 17 de marzo de 2021.

Momento en que le disparan a Cristina Kirchner

Frente a esta situación, el presidente Alberto Fernández convocó a la población a “rechazar cualquier forma de violencia” ayer a la noche por medio de una cadena nacional. “Por ese motivo, he dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”, señaló.

Pasada la medianoche, luego del mensaje en cadena nacional, algunas provincias gobernadas por la oposición -como Mendoza y Jujuy- habían anticipado que desconocerían la decisión del Presidente porque hasta ese momento no se conocía “norma legal alguna que así lo disponga”.

Funcionamiento de los servicios de transporte

A partir de este acontecimiento y el establecimiento del feriado nacional, el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionará tal como lo hace en un día feriado.

En el caso de los colectivos, funcionarán con esquema de domingo y feriados, pero con refuerzo de frecuencias para asegurar que los pasajeros puedan viajar de la mejor manera.

Los trenes que operan en el AMBA circularán con cronograma de día feriado, lo que implica un cambio de horario y menor frecuencia. Así lo informó Trenes Argentinos a través de su cuenta de Twitter.

Trenes Argentinos sobre el servicio el 2 de septiembre Twitter

En tanto, los subtes y premetro también seguirán el cronograma establecido para los días no laborables. “Debido al feriado nacional decretado para el día de hoy, viernes 2 de septiembre, el Subte funcionará de 8 h a 22 h, mientras que el Premetro lo hará de 8 hs a 21 hs”, detalló la empresa Subterráneos de Buenos Aires en Twitter.

Funcionamiento del subte y premetro el 2 de septiembre Twitter

A su vez, este viernes 2 de septiembre no habrá actividad bancaria y no se dará atención en los mercados ni en dependencias y oficinas del Estado en toda la Argentina. Además, no se darán clases en las escuelas y no se jugarán partidos de fútbol que estaban previstos para el día de hoy.

Con información de Agencia Télam