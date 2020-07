Fernando Iglesias le respondió a Lanata

Como era de esperar, el diputado Fernando Iglesias no se quedó callado luego de que ayer el periodista Jorge Lanata, durante su programa televisivo PPT (eltrece), lo eligiera como el "boludo de la semana" (sic), un segmento que homenajea a alguna figura pública por una acción u opinión. El legislador de Juntos por el Cambio le respondió con ironía sobre la educación que recibieron ambos en la localidad de Avellaneda.

La desafortunada acción que lo hizo merecedor del galardón, según Lanata, sucedió hace unos días, cuando Iglesias le dio retuit a una publicación con una imagen de un rifle, que decía: "Es hora de guardar las cacerolas". El posteo generó una fuerte polémica y finalmente el diputado eliminó el tuit y sostuvo que se trató de un error involuntario: "Se ve que en vez de apretar el botón RT con comentario apreté RT. Repudio ese mensaje. Perdón por el error", explicó.

El tuit de la polémica que fue compartido por Iglesias Crédito: Captura

A pesar de haberse disculpado, Lanata consideró que Iglesias fue el "boludo de la semana" y dijo: "Se zarpó en Twitter". "El día que haya un botón para la bomba nuclear, sugerimos que ese puesto no se lo den al diputado Iglesias. A veces aprieta un botón y a veces otro", agregó con ironía Lanata. "Si lo retuiteaste sin querer, sos un b..., si lo hiciste consciente, sos un b... también. Iglesias sos un b...", completó el periodista. Lejos de quedarse callada y fiel a su estilo, Iglesias hizo mención a lo sucedido y utilizó sus redes para hacer un descargo.

Lanata eligió a Iglesias esta semana Crédito: Captura

"Con el gordo Lanata revivimos a la distancia el viejo antagonismo entre los garcas del Colegio San Martín de Avellaneda y los de la Escuela Normal Próspero Alemandri (ENSPA) a la que iba yo. Igual lo quiero", tuiteó el legislador de JxC, haciendo mención a que ambos estudiaron en dos escuelas diferentes de la localidad bonaerense.

Además, contó que no le molestaba haber ganado esa lapidaria distinción. "Me lo tengo merecido por meter mal los dedos. Me molestó que Lanata pusiera en duda que se trató de un error involuntario. Toda una vida repudiando la violencia y los violentos. Fue inmerecido y gratuito. Ya está", opinó en su Twitter. Y hasta propuso un nuevo candidato para el "boludo de la semana" próxima. "En un país en el que el Presidente flexibiliza la cuarentena en el peor momento, dice que no tiene plan económico y que Venezuela no es una dictadura para @PPT_oficial el #BoludoDeLaSemana soy yo. No se preocupen, cuando los vayan a buscar de nuevo los voy a defender como siempre".