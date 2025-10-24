Festival SOMOS Equidad y CONMEBOL Libertadores Femenina, la gran apuesta de Mastercard por la inclusión y el deporte

En una mañana dedicada al aprendizaje y al desarrollo de valores, la sede de Granja Andar en La Reja, provincia de Buenos Aires, fue el punto de encuentro del “Festival SOMOS Equidad”, una iniciativa conjunta impulsada entre la fundación local y Mastercard. El evento reunió a 56 niños y niñas en una intensa jornada que se extendió durante todo el día.

El objetivo del festival fue promover la diversidad, equidad e inclusión a través del deporte y las actividades recreativas, reforzando valores como el respeto, la empatía, el liderazgo y el trabajo en equipo. El evento se armó de acuerdo con los principios del Toolkit SOMOS Equidad, mediante dinámicas adaptadas al fútbol y actividades lúdicas, fomentando la participación activa en un espacio seguro y colaborativo.

El “Festival SOMOS Equidad” organizado por Granja Andar y Mastercard se centró en el fútbol como metáfora de la vida. Se estructuró en seis estaciones rotativas, cada una diseñada para vivenciar de forma práctica los conceptos de la inclusión. El campo de juego se convirtió en una poderosa metáfora social:

Rompecabezas “Construyendo Conexiones”: Los participantes rotaron por las cuatro posiciones del fútbol (defensa, mediocampo, ataque y arquero). Al finalizar, armaron un rompecabezas grupal, demostrando que “cada parte es importante para el equipo” y que la diversidad de roles es la clave del éxito colectivo.

Los participantes rotaron por las cuatro posiciones del fútbol (defensa, mediocampo, ataque y arquero). Al finalizar, armaron un rompecabezas grupal, demostrando que “cada parte es importante para el equipo” y que la diversidad de roles es la clave del éxito colectivo. Pecheras en Juego: Una de las dinámicas más reflexivas consistió en la rotación de roles entre equipos con “Ventajas” y “Limitaciones” físicas. Al obligar a los participantes a vivenciar la desigualdad, la actividad generó un debate clave sobre equidad y la necesidad de acciones afirmativas para balancear el campo de juego.

Una de las dinámicas más reflexivas consistió en la rotación de roles entre equipos con “Ventajas” y “Limitaciones” físicas. Al obligar a los participantes a vivenciar la desigualdad, la actividad generó un debate clave sobre equidad y la necesidad de acciones afirmativas para balancear el campo de juego. Brazalete de la Inspiración: A través de desafíos grupales, se promovió el liderazgo compartido. El mensaje final de la estación fue claro: “Llevar el brazalete no significa ser el mejor jugador, sino ayudar a que todos puedan jugar mejor... El liderazgo se construye compartiendo, no compitiendo”.

Más allá de la cancha

La jornada no se limitó al deporte. Los niños y niñas también participaron en el Taller de Vivero y el Taller de Alimentación, reforzando el abordaje integral de Granja Andar en favor de su desarrollo.

El evento terminó en la Cancha 4, donde se realizó la foto grupal y las palabras de cierre que sirvieron como broche de oro para reafirmar, una vez más, que “el liderazgo se construye compartiendo, no compitiendo”.

El “Festival SOMOS Equidad” reafirmó el compromiso de Mastercard con el uso del deporte como una herramienta fundamental para construir un futuro más equitativo y respetuoso, enseñando que el verdadero liderazgo se basa en la capacidad de incluir y potenciar a los demás.

Los niños y niñas beneficiados por las experiencias Mastercard fueron más de 120.

Fútbol femenino en América Latina

El apoyo de Mastercard al deporte femenino se extiende varias competiciones como la CONMEBOL Libertadores Femenina, el AIG Women’s Open y la Copa Mundial de Rugby Femenino, entre otras.

“El fútbol nos brinda una oportunidad para impulsar la equidad, visibilizar historias y crear experiencias que no tienen precio. Nuestro compromiso con la CONMEBOL Libertadores Femenina es parte de una estrategia sostenida para acompañar a las mujeres en el deporte a seguir sus pasiones”, afirmó Anahí Navarrete, Directora de Marketing para Argentina, Uruguay y Paraguay en Mastercard.

Como parte de su compromiso, Mastercard impulsó estas acciones:

Muestra Fotográfica “En la Cancha: Mil Mujeres, Mil Historias”: Presentada junto al proyecto SOMOS Equidad, esta exposición de fotógrafas sudamericanas destaca el papel transformador de las mujeres en el fútbol. La iniciativa se conecta con la campaña global “Facts on the Field”, que visibiliza los cambios que las mujeres están generando dentro y fuera de la cancha, buscando inspirar a nuevas generaciones.

Y en el caso de la CONMEBOL Libertadores Femenina, la edición 2023 marcó un hito con cinco sponsors globales, incluyendo Mastercard, lo que refleja su creciente valor comercial.

Este crecimiento es resultado de una inversión récord de CONMEBOL, que incrementó los recursos destinados al fútbol femenino en un 70% entre 2022 y 2024, alcanzando los $94,6 millones en premios, torneos y programas de desarrollo.

Mastercard reafirma así su misión de impulsar economías y empoderar a las personas, utilizando su tecnología y alianzas para promover la prosperidad y la inclusión a nivel global.

