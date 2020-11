Fin de semana largo relax: 6 lugares encantadores para encuentros al aire libre

Patricia Gallardo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 13:24

El futuro es incierto, ya lo sabemos, pero la pandemia con su cuarentena y aislamiento nos dejó a todos con ganas de vernos y salir de casa, por eso, vivamos el presente y disfrutemos de manera responsable y con protocolos mediante, un encuentro al aire libre, un lugar especial y un fin de semana largo para relajarse en lugares encantadores. Seis propuestas imperdibles para agendar

Desconectarse en un jardín acogedor

Discreto entre calles tranquilas de Palermo y vecinos que conocen bien el barrio, un rojo imponente y un corazón pintado en la pared vecina dan cuenta que en esa parte de la cuadra se encuentra Uco, el restaurante del hotel fierro que no decepciona. Reserva mediante y luego de toma de temperatura, alfombra para limpiar los pies y declaración jurada, el pequeño jardín con mucho verde da la bienvenida a quien quiera disfrutar de una buena cena y buenos vinos.

Con menú reducido pero con exquisitices de siempre, como la fainá de espárragos ($330), la burrata con berenjenas ($350) o el arroz negro con langostinos y pesca blanca ($1300 para dos), auguran una buena estadía. Los amantes de la carne deberían probar la paleta entera de cordero, cocida 16 horas al vacío en su propio jugo con papines, romero y pimientos ($1200), o el ojo de bife con papas doradas, hongos y espinacas ($650).

Para que el plan desconectarse sea completo, este finde largo reabren el hotel con una promo especial que combina el hotel y el restaurante: 1 noche de alojamiento, con desayuno para dos personas, cena con menú de 3 pasos con maridaje de vinos y 2 tragos por la tarde 14,999 pesos.

Data: Viernes a domingos: 12 a 15:30 y de 19 a 22:30; información y reservas: +54 11 3220 6820 / Whatsapp 011 27560238. Dirección: Hotel Fierro| Soler 5862| Palermo Hollywood| Buenos Aires.

Una cata a cielo abierto

Los amantes del vino seguro conocen La Malbequer{ia, y si no lo hacen deberían, especialistas en vinos malbec y como parte de la parrilla Lo de Jesús, el patio abierto empedrado rodeado de verde y flores es un oasis para encontrarse con amigos, en pareja o con quien quiera disfrutar de buenos vinos, conocer más de ellos y comer las ricas opciones que brindan con el maridaje. Con los protocolos mediante, una mesa alrededor del enólogo para disfrutar el atardecer es solo una parte de la experiencia. Una cordial atención y un trío de cuerdas generan un clima distendido en el que, distancia recomendada mediante, invita a compartir comentarios sobre los vinos y anécdotas con las mesas vecinas.

Este 21 (si llueve se pasa al sábado 28) El atardecer en La Malbequería ofrece 4 etiquetas para degustar: Elisabeth Brut Nature Blanc de Blancs; Matias Morco Moscatel naranjo; Laureano Gomez Merlot Terroir y Gauchezco Oro Altamira Malbec. Los cuatro pasos del maridaje incluyen: Gravlax de salmón - palta - muzzarella de búfala; mollejas - caviar de berenjenas - crocante; empanaditas de lomo y ojo de bife - cebolla roja - espárragos. El costo es de $2000, y a no demorarse porque los cupos son limitados.

Data: este sábado 21 de noviembre a las 17 hs; entradas: Mercado pago, solicitar link por whatsapp al 113450-2666. Gurruchaga 1406/18 esq. Cabrera, Palermo Soho. Instagram: LaMalbequeria

Mini escapada...a la Costanera

Sentirse casi como de vacaciones a solo 10 minutos de capital es otro de los placeres que se pueden disfrutar hasta que podamos volver a viajar, o incorporemos para siempre en Enero Restaurante. Porque tal vez esta nueva modalidad se quede para disfrutar de la costanera con paseos en bici o caminatas que terminan ( o empiezan) con un rico plato como los que ofrece Enero.

En sus dos modalidades, comer en la terraza "selvática" de 350 m2 (Climatizada por si refresca) y colorida decoración, o con el sistema take away plus que permite relajarse en su Jardín al río.

¿Con qué tentarse? ¡Con qué no! Berenjenas griegas ($590); Langostinos Crocantes con mix de verdes y dressing asiático ($750); Tacos de mollejas (sí, un mix entre mexicano y criollo a $890) o una surtida tabla de fiambres para 2 o 4 personas. Si la opción es para llevar alguna de las promos de sandwiches gourmet con papas al horno de barro y bebida. ¿Alguien se anima al sándwich de Milanesa de Entraña en cocción al vacío por 12 horas o a la empanada en panko con tomate, lechuga y cebolla morada?. Seguramente más de uno.

Data: en Avenida Rafael Obligado 7180, CABA. E-mail: info@eneroaguaviva.com.Teléfono: 1147825444. Horarios: de martes a sábados, de 12 h a 01 h y domingos de 12 h a 18. Para Take Away Plus: martes a domingo de 12 a 18 h. Instagram: https://www.instagram.com/enerocostanera

Recibir el atardecer desde lo alto

Una de las terrazas más concurridas antes de la cuarentena era The rooftop, la terraza del hotel Selina. En estos tiempos de protocolo estricto (un cartel en la pared te avisa que si podés leerlo estás demasiado cerca) las dimensiones de la terraza la convierten en un sitio exclusivo donde si no hay reserva no hay opción de disfrutar la caída del sol sobre el verde de las copas de los árboles que predominan en el barrio.

Con la apertura desde hace dos semanas la carta reducida, que irá sumando opciones con el paso de los días, cuenta con tragos, cervezas y vinos por copa ($250) para acompañar un menú en su mayoría finger food. Nachos con guacamole ($350); pizzas ( desde $500) y hamburguesas y sándwiches.

¿Un extranjero en la barra? Es muy probable, el hotel estuvo abierto en modo de residencia mensual (no por noche) y en este tiempo ya se reciben huéspedes de otros países.

Data: abre de miércoles a domingo de 18 a 00. Recibimos reservas por teléfono al 4776 0307

Una terraza en Villa Crespo

Pocos conocen este espacio abierto con vista despejada y amplia, se encuentra en una esquina, que ofrece Croque Madame en Villa Crespo. Con la calma del barrio, pocos edificios altos (y no tanto) la amplia carta cuenta con algunos imperdibles: los obligados y surtidos Brunch ($1590 para dos), los Croques y los Risottos que animan cualquier encuentro entre amigos.

Entre las propuestas para dos personas se encuentran: un t{e para dos con jugos de naranja, limonada y tostadas de pan de campo con dips de dulce casero y queso; tostado de jamón y queso mozzarella, dos medialunas, media porción de torta a elección ( $1190). El saludable con granola, yogurt, huevos y otras delicias por ($1290) Y la "Merencena" con especial de Salmón, Croque Madame, huevos revueltos, tostadas con dips de queso y mermelada casera, dos limonadas con menta y jengibre y dos infusiones calientes ($1690)

Data: horario del local es de 9 a 00hs todos los días (inclusive feriados) en Julián Álvarez 596, Villa Crespo

Sabores peruanos- japoneses entre el verde

Relajado, minimalista y verde, así puede definirse el espacio en el que los sabores de la cocina fusión del reconocido Parú Inkas Sushi & Grill generan en sus ricos desayunos, meriendas o momentos de platos principales (si ellos no les ponen hora, menos nosotros).

Entre los árboles, en terraza y vereda, las mesas de madera al aire libre, los asientos corredizos, y la apaciguante iluminación, nos hacen olvidar del coronavirus (aunque no se abandone el meticuloso protocolo) que ni aparece en la charla entre amigos, familia o en pareja.

Las meriendas y desayunos completos incluyen huevos revueltos + salmón + queso crema con ciboulette + tostadas de pan casero con queso blanco, miel y mermelada + yogurt, frutas y granola ($950), tostadas de pan casero con queso crema y mermelada ($320), yogurt con granola casera, frutas frescas de estación y miel ($350), o el ya cl{asico y cada vez más requerido Avocado Toast en pan negro de molde con huevo poché y tomate fresco ($500).Otros cl{asico, pero de la pastelería nikkei son el Suspiro Pie ($350) o la Torta Tres Leches (mi favorita, a $350). Entre otras dulzuras el alfajor de nuez ($180) o el de coco sin gluten ($160) son para dejarse tentar. Y entre los infaltables: el niguiri de pulpo ($690), el roll Mosqueta Maki: Langostino crocante, palta y queso. Láminas de salmón con salsa de rosa mosqueta ($860) y el Langostino y Pulpo a la Páru: manteca compuesta con salsa inglesa, jugo de lima y gratinado con queso parmesano ($1260), entre otros.

Un momento de relax se acompaña con un trago bien peruano: bienvenido el pisco y la lima (depende del trago alrededor de los $400) y la sensación de haber pasado por Ezeiza con rumbo a otro destino. Soñar no cuesta nada.

Data: ubicado en Comandante Rosales 2419 cerca de la estación olivos del tren. Tel: 113122-0651. Lunes a domingos de 9 a 24hs Página web: www.paru.com.ar Instagram: www.instagram.com/paru_sushi

Ahora solo resta elegir cuál visitar primero.