Basilotta imitó a los "finolis" para hablar de la cobertura de chocolate del Guaymallén de Oro Crédito: Twitter: @nhbasilotta

23 de enero de 2020 • 15:55

Néstor Hugo Basilotta, el dueño de Guaymallén, volvió a revelar detalles del nuevo alfajor para "finolis" que planea lanzar en los próximos meses.

En un nuevo video publicado en Twitter, el excéntrico empresario presentó uno de los componentes esenciales del producto que, según él, tendrá calidad "de oro" pero "a precio de lata".

"Esta es la cobertura de chocolate. Fénix, industria argentina, 100 años haciendo chocolate con manteca de cacao, que me vienen con Godiva y Lindt, no hay un chocolate como este", aseguró.

Después, en uno de los arranques de psicodelia a los que tiene acostumbrados a sus seguidores, imitó la voz de los "finolis" a los que busca seducir con su nuevo alfajor. "Esta cobertura no se pega al paladar, pasa la traquea, la laringe y la faringe como una seda", dijo, con voz engolada.

Además, prometió que lanzará la golosina en exclusivos destinos vacacionales del extranjero, como "José Nacho, Bal Harbour y Key Biscayne". "Habrá mucho Dom Periquete y ya se comprometieron a venir Chiquito con Micha, Cachorro con Mona y Patito con su novio Pirulo -añadió-. Finolis, no me fallen please, s'il vous plait".