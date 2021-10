Fotos exclusivas. Acompañamos a Facundo Moyano y Eva Bargiela en la previa de su casamiento por civil

Aunque tuvimos nuestras idas y vueltas, siempre pudimos contar el uno con el otro, por eso nos elegimos y apostamos a este amor”, contó Eva Bargiela (28), quien después de cinco años de noviazgo se casó con Facundo Moyano (38). Dieron el sí el viernes 15 al mediodía en el Registro Civil de la calle Uruguay, acompañados por sus familiares y sus amigos más cercanos, seguido de un festejo en el restaurante Casa Cavia, en Palermo, para cincuenta personas. “Elegimos hacer algo muy íntimo por el contexto del coronavirus, y haremos una fiesta más adelante, seguramente con una bendición religiosa. Pero no queríamos postergarlo porque si hay algo que nos enseñó la pandemia es que las cosas lindas hay que disfrutarlas, valorando el momento y a las personas que tenemos cerca”, reveló la modelo y licenciada en Marketing, que no pudo contener sus lágrimas durante la ceremonia cuando el ex diputado tomó la palabra. “Recordé a mi mamá, que quería mucho a Eva y hace dos años que no está, y este paso en mi vida era tan importante para ella como para mí”, dijo Facundo. “Con Elvira éramos muy amigas, hablábamos siempre, incluso hacíamos planes sin Facu. Sus palabras fueron tan movilizantes que no pude hablar porque me quebraba de la emoción”, puntualizó Eva, y relató cómo fue la propuesta. “Fue el 3 de junio, un día entre semana, en el living de casa. ¡No me la esperaba! Mi teoría es que encargó el anillo, se lo entregaron y me lo quiso dar el mismo día de ansioso. [Se ríe]. Pero me encantó porque fue genuino y espontáneo, y tiene que ver mucho con nosotros”. Con esa misma espontaneidad organizarán su luna de miel, que va a ser “en enero o febrero, pero aún no definimos el destino”.

A las ocho de la mañana, Eva comenzó a prepararse para el gran día en su departamento, en el que convive con Facundo desde fines de 2019 Matias Salgado

Facundo Moyano vistió traje azul, camisa blanca y una corbata celeste Matias Salgado

La modelo se preparó para la boda luciendo una bata de su propia marca, Baska home. En la foto, acompañada por su bulldog francés. Junto a Facundo tienen tres perros: Alí, Vito y Frida Matias Salgado

“Con Facu compartimos mucho, nos divertimos juntos y tenemos gustos en común: los dos somos hinchas de River y vamos a la cancha, nos gusta ir a bailar con amigos, entrenar, y los dos creemos en la política como un instrumento para ayudar a la sociedad”, dice Eva, que hizo un posgrado en comunicación política Matias Salgado

Las marcas elegidas de la novia Matias Salgado

Eva lució un traje con un top de María Gorof, y accesorios de Pandora. "A Facu le encantó, pero se sorprendió porque pensó que iba a usar vestido. Le dije que en esta pareja los dos tenemos bien puestos los pantalones", cuenta entre risas Matias Salgado

Los zapatos, de la colección bridal de Alexandre Birman, con dijes que llevaban las iniciales de los novios Matias Salgado

Los novios, ultimando los detalles antes de salir rumbo al Registro Civil Matias Salgado

Facundo le toma fotos a Eva en la previa de su casamiento por civil Matias Salgado

La pareja dio el sí el viernes 15 al mediodía en el Registro Civil de la calle Uruguay. A la salida, celebraron con la libreta roja como flamantes marido y mujer Matias Salgado

Para la celebración, en Casa Cavia, la modelo cambió el top por un corset de red y cristales. El ramo se lo hizo su mamá

Como souvenir, los invitados se llevaron una vela realizada especialmente por Eva