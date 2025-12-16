Ya puedes sentarte en el sofá naranja de Friends: horarios y ubicación de la cafetería oficial en NYC

La nostalgia por los años 90 encontró su dirección en Manhattan. Central Perk, el café que fue el telón de fondo de la histórica serie Friends, abrió una ubicación permanente en Nueva York. El establecimiento no es solo una fantasía televisiva, sino también un lugar de reunión que invita a los fans a revivir la cultura de la amistad.

Central Perk abre en Nueva York para los fans de “Friends” con un menú único

El nuevo establecimiento cuenta con dos nuevas bebidas exclusivas que formaron parte de la inauguración de la cafetería de Nueva York y rinde homenaje a la serie. Se trata del The One with NYC Matcha y del El NY Relaxi Taxi Tall Iced Cooler, señaló People.

The One with NYC Matcha es un latte helado de matcha en capas. Esta creación, con leche de avena y puré de fresa, culmina con una deliciosa espuma fría de queso crema.

The One with NYC Matcha es un latte helado de matcha en capas que está disponible en la cafetería de Nueva York (CentrePerk)

Su diseño es un claro guiño a la tarta de queso con fresa y matcha, mientras que su nombre referencia la convención de títulos de los episodios de la sitcom.

Por su parte, el refrescante NY Relaxi Taxi Tall Iced Cooler simboliza la fugaz idea de “cabinas de masajes” de Rachel y Phoebe.

Esta bebida incorpora una mezcla de limonada y té verde helado, con jarabe de lavanda, agua con gas y una rodaja de limón.

El menú extiende su tributo a la serie e incluye las populares bebidas de Central Perk Boston, entre las que destacan el latte de espuma fría con chocolate de Chandler, el moca de plátano de la Princesa Consuela y el famoso cold brew con la exclamación de Janice, ¡Oh, Dios mío!, indicó Time Out.

En la sección de comidas, los fanáticos encontrarán sorpresas igualmente divertidas. El plato estrella es The Tribbiani, un sándwich creado por el chef Tom Colicchio que rinde homenaje a Joey. Este lleva prosciutto, soppressata, capicola, cotta, coppa, provolone, lechuga, giardiniera, aceite de oliva y vinagre.

La cafetería de Nueva York cuenta con varios detalles específicos que hacen alusión a la serie Friends (Central Perk)

El resto del menú hace referencia directa a los platillos clásicos de la serie, como el sándwich de albóndigas de Joey, la ensalada verde de Rachel, y la tarta de queso de Mama’s Little Bakery.

Dónde se encuentra Central Perk de Friends en Nueva York

La nueva cafetería abrió el 12 de diciembre en pleno Times Square, en la esquina noreste de la 7.ª Avenida y la calle 47. Es la segunda cafetería inspirada en la serie que se abre en Estados Unidos, después de la inauguración en 2023 de Central Perk Coffeehouse en Boston, Massachusetts, destacó Secret NYC.

Desde su sitio web destacan que la semana de la inauguración abren de 10.00 a 20.00 hs, y luego su horario habitual será de 7.00 a 23.00 hs.

La cafetería Central Perk no solo sirve café y aperitivos, sino que ofrece una recreación del set de Friends, con la decoración idéntica a la de la serie, desde el famoso sofá naranja hasta las piezas de mobiliario.

Qué detalles tiene el Central Perk de Friends de Nueva York

El interior de Central Perk incluye un diseño con toques contemporáneos, como los azulejos de metro detrás del mostrador, los detalles de ladrillo y el suelo de tablero de ajedrez, consignó Parade.

La cafetería de Nueva York posee el icónico sillón naranja de la serie (CentrePerk)

El arquitecto y diseñador principal detrás del proyecto, Glen Coben, dijo que la tienda se diseñó para rendir homenaje, no como una réplica. “No queríamos quedarnos en 1994”, declaró a New York Post.

“Realmente queríamos crear un lugar de encuentro: un lugar donde la gente pudiera cenar, tomar un café excelente y un espacio comunitario que reflejara el espíritu de Central Perk, pero en 2025”, dijo.