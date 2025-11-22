Un regalo para los fans de Friends: episodios inéditos de Joey se encuentran gratis en YouTube

Cuando Friends llegó a su final a comienzos del 2004, un público compuesto por millones de fans, se sintió huérfano de una de sus series favoritas. Luego de diez temporadas la popular sitcom se despedía, a pesar del constante interés de sus seguidores, que pedían más episodios. Por ese motivo y atentos a continuar el éxito, a finales del 2004 se lanzó un spin off de Friends, que si bien estuvo lejos de ser un éxito, ahora vuelve a ser objeto de interés debido al lanzamiento de episodios inéditos que jamás habían sido emitidos en televisión.

Matt LeBlanc volvía a ponerse en la piel de Joey Tribbiani, el personaje que compuso en Friends, quien ahora viajaba a Hollywood con el objetivo de triunfar en su carrera como actor. En ese nuevo lugar, Joey se reencontraba con su hermana, y con nuevos compañeros con los que protagonizaba toda clase de enredos y malos entendidos. La serie tuvo una primera temporada relativamente sólida en términos de rating, pero durante el transcurso de su segundo año, que comenzó en septiembre de 2005, el número de televidentes se desplomó. Muy lejos de los cuarenta millones de televidentes que tenía Friends solamente en Estados Unidos, cuando Joey marcó un techo de cuatro millones de espectadores, se resolvió cancelar el show. En ese momento trascendió que ocho episodios que habían llegado a filmarse, quedaron archivados sin jamás tener la posibilidad de ser televisados.

Con el paso de los años, no se supo nada de esos capítulos. Jamás fueron editados en ningún tipo de formato doméstico ni se incluyeron como extras en las muchas ediciones que Friends tuvo en DVD y bluray. Y cuando se consideraba que esos ocho episodios iban a quedar inéditos para siempre, los responsables del canal oficial de Friends en YouTube, decidieron publicarlos. Para los nostálgicos de la recordada sitcom, se trata de un inesperado regalo que les permite tener una nueva ración del mencionado spin off, grabados hace poco menos de veinte años. Esta es una cápsula de tiempo que sin lugar a dudas, tiene un enorme valor para todos los seguidores de Matt LeBlanc y su carismático Joey.

Una visita al Central Perk

Mitológico: ese es el carácter que tiene el Central Perk Coffee para los fanáticos de Friends

El próximo 5 de diciembre en la esquina noreste de la Séptima Avenida con la calle 47, en la ciudad de Nueva York, miles de fanáticos de la serie Friends tienen una cita: ese día será la inauguración de la nueva sucursal de Central Perk, la mítica cafetería de la sitcom que tuvo diez temporadas y fue un éxito en todos los rincones del planeta.

Esta es la segunda sucursal que abre Central Perk Coffee Company -la primera se encuentra en Boston- y replicará el modelo de su predecesora al ofrecer “momentos inolvidables, café excepcional y comida deliciosa”. Este nuevo punto de reunión de los fanáticos de Friends no solo busca reunirlos a ellos, sino también convocar a turistas de todo el mundo y hasta incluso personas que jamás vieron la serie.

Desde la empresa que regentea el negocio, aseguraron que la nueva Central Perk tendrá un diseño contemporáneo y estará llena de guiños sobre los personajes y diálogos que hicieron de la sitcom una serie de culto.

Central Perk Coffe es un espacio dirigido a turistas y fanáticos de la serie Friends (Central Perk)

Según se consigna en el sitio web del lugar, en Central Perk se pueden obtener cápsulas de café individuales en caja con 12 dosis, café de grano entero y café molido, todas en US$14,99. También cuenta con un paquete que incluye las tres mezclas, con un valor de US$35,71.

Los nombres de las mezclas evocan a capítulos de la serie o a frases icónicas dichas por sus personajes, como “How you doin’?” (¿Cómo estás?), dicha por Joey.