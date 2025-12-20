El edificio de Friends se vendió por una exorbitante suma de dinero

Hay casas que se convirtieron en íconos luego de aparecer en una serie o película. La de Carrie Bradshaw en el barrio de West Village en Manhattan, Nueva York, la de la familia McCallister de Mi pobre Angelito ubicada en Winnetka, Illinois, en Chicago y la de Harry Potter en Bracknell, Berkshire, Inglaterra. De hecho, hay tours para ir a conocerlas por fuera y sacarse fotos. Pero, sin dudas, una de las más famosas es el edificio de Friends, donde vivían Rachel Green (Jennifer Aniston), Chandler Bing (Matthew Perry), Monica Geller (Courteney Cox) y Joey Tribbiani (Matt LeBlanc). Para sorpresa de muchos, el sitio, que se convirtió en un punto de encuentro de fanáticos de todos el mundo que visitan La Gran Manzana -y de hecho fue el lugar en el que le rindieron homenaje a Perry tras su muerte en octubre de 2023- acaba de ser vendido por una suma superior a los 30 millones de dólares.

Hace 31 años, Friends se estrenó en la pantalla de NBC y se convirtió en una de esas series en las que todos querían participar. Se emitió durante diez años y no solo llevó a sus actores al estrellato, sino que se posicionó como una de las producciones más populares de todos los tiempos. Aunque se grabó casi en su totalidad en Los Angeles, una parte central se rodó en Nueva York, donde de hecho transcurría la historia. ¿Cuál? La de la fachada del edificio en el que vivían los personajes, el cual está ubicado en 90 Bedford Street en la esquina de Grove Street en el barrio de West Village.

Justamente, hace unos días trascendió que el edificio de Friends tiene un nuevo dueño. The Real Deal informó que un inversor internacional pagó 32.7 millones de dólares por la propiedad que pertenecía a Wharton Properties de Jeff Sutton, quien la adquirió en febrero de 2024 por 18.25 millones de dólares y renovó varios de los departamentos. Según indicaron, Michael Sherman, de Baseline Real Estate Advisors, fue quien estuvo detrás de la transacción.

Más allá del cambio de propietario, esto no interferiría en los anhelos de los fanáticos de conocer la fachada del edificio que aparece en su serie favorita. Quienes visiten Nueva York aún podrán sacarse una foto en la icónica locación. La misma puede encontrarse en Google Maps como “Friends Apartment Building”.