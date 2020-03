Frutas, carnes y verduras, en la puerta. Delivery de materias primas

Las comidas en familia se multiplican y los envíos a domicilio suman nuevas opciones Fuente: LA NACION

En estos días de #mequedoencasa, el delivery cobra nuevas dimensiones. En particular, el de alimentos indispensables para el día a día, tan necesarios para la creciente multiplicación de almuerzos y cenas entre cuatro paredes. No se trata de una novedad: los envíos a domicilio existen en la Argentina desde hace años y ganaron especial ímpetu con las plataformas online. Pero todavía hay categorías que enfrentan ciertas barreras culturales, y que -coronavirus mediante-comienzan a levantarse. "Desde hace años que compro de todo online, con entrega en casa, sea por Mercado Libre o por supermercados. Pero para frutas, verduras y carnes, todavía prefería ir en persona. Cuando se trata de manzanas o churrascos me gusta ver la mercadería antes de comprarla. Pero ahora, con esto de no salir a la calle, me convencí de probar", dice Lucía Galante, una de las nuevas clientas de Iriarte Verde, una cooperativa especializada en productos orgánicos y agroecológicos, entre las pioneras en la entrega de bolsones a domicilio. "A partir de todo lo que está pasando estamos haciendo varias reformulaciones. Llevamos alcohol en gel en la camioneta, entregamos todo con guantes y pedimos que el que reciba tenga sus propias bolsas o cajas para guardar los productos. Respecto al pago intentamos que paguen por transferencia, para limitar al máximo el efectivo. Y las entregas se hacen en la puerta, sin entrar. La prioridad es cuidarnos tanto nosotros, los que trabajamos, y al mismo tiempo cuidar a a los que reciben el producto", explican desde la cooperativa.

En el rubro frutas y verduras existen múltiples opciones donde pedir, cada una con su propia lógica de entrega. Muchas apuestan a productos orgánicos (con o sin certificación), como Agroecología Aluhe, el emprendimiento organizado desde Luján por dos agrónomas que son parte de la Sociedad Argentina de Agroecología; o Tallo Verde, uno de los emprendimientos líderes con ya 17 años de vida en Open Door, desde donde producen y entregan frutas, verduras y productos de almacén. Algunos tienen bolsones prearmados, que se preparan según la cosecha o disponibilidad de cada día; otros permiten que cada cliente elija la fruta y verdura deseada por separado. Entre las propuestas más conocidas está La barata del central, que apuesta al siempre bienvenido equilibrio entre precio, variedad y frescura. Su sitio web es fácil de navegar, con entregas diarias puntuales y la opción de elegir entre canastas chicas (para una o dos personas) y grandes (con 18 productos). "Estamos trabajando con todos los recaudos y tratando de actualizarnos lo mas rápido posible. Cada madrugada traemos la mercadería recién llegada al mercado, evitando tantos pasamanos y la exposición que pudieran tener en una góndola. Entregamos kit de barbijo, guantes y alcohol a todos los colaboradores, recomendamos el pago electrónico y enviamos consejos sobre cómo sanitizar las verduras en casa", cuenta Romina de La barata del central.

La lista sigue, para todos los gustos: entre los recomendados (todos con sus cuentas en Instagram donde solicitar precios e información) están Pedí Orgánico, Yamharka Permacultura, Como siempre orgánico, AlmaZen, La huerta orgánica, Huerta en puerta, No cualquier verdura o Jardín Orgánico, uno de los servicios premium de la ciudad, que a los combinados prearmados suma frutas y verduras por peso, bebidas, huevos, productos veganos, congelados, carnes y pollo pastoril, e incluso cosméticos. En muchos casos, todavía están solicitando permisos para los transportes y, en especial, viendo cómo se adecuan los propios productores a las normas vigentes. Así, varios debieron tomar una pausa en las ventas con la esperanza de volver a distribuir a partir del próximo lunes.

Del frigorífico al hogar

En carne el salto es aún mayor. Argentina sigue siendo uno de los pocos países en el mundo donde la figura tradicional de la carnicería ocupa un lugar central en la cultura gastronómica. "Romper ese límite fue uno de los desafíos", cuenta Pablo Areces, de Carne a un click. "El mismo corte que le gusta a uno, no le gusta a otro. Teníamos que encontrar una manera de que cada pedido sea único", explica. Así, hoy en el sitio web de este emprendimiento nacido hace dos años en el barrio de Mataderos es posible elegir cortes enteros o fraccionados, siempre de animales pequeños, con entregas en el domicilio, y luego solicitar detalles personalizados por Whatsapp. "Trabajamos en varios ejes: lograr un precio menor al que piden los grandes supermercados por los cortes de ternera, dando un muy buen servicio de atención al cliente y con una logística rápida, con transporte propio que garantice la cadena de frío y la higiene. Un lugar donde podés comprar los siete días de la semana y lo recibís en tu casa".

Con ya 5 años en el mercado, Muge es una de las principales propuestas de carne a domicilio que se ofrecen hoy en la web. Y en estos días de coronavirus, trabajan contrareloj para aumentar la oferta. "Arrancamos con tres combos fijos cada uno de unos diez kilos de carne. La media res es de 150 kilos, con cortes grandes y más sabor. Tenemos el combo hogareño, con milanesas, peceto, cuadril. El parrillero, con asado, vacío, ojo de bife. Y el premium, con lomo, asado especial, bife de chorizo de exportación, vacío del fino... Y esta semana estamos sumando también un combo más económico, con cortes como paleta y carne picada", dice Adrián Peinicura. Desde el fin de semana pasado la demanda creció más del 100%, al mismo tiempo que se frenaron por completo los pedidos de los restaurantes. "Nos convertimos en una carnicería delivery, y a cada uno que pide un combo le ofrecemos sumar otro corte a elección. Todo se prepara en el día y se despacha en 24 horass, aunque esta semana nos vimos obligados a programar algunas entregas a 48 horas, por el crecimiento de los pedidos. Enviamos todo al vacío y lo podés guardar hasta 90 días en heladera (salvo el asado, el único corte con hueso, que para guardarlo más de 72 horas hay que congelarlo). Y se entrega con personal propio con delantal, cofia, barbijo y guantes. Es algo que conocemos bien, ya que proveemos de carne a muchos sanatorios, donde la exigencia de sanidad es muy alta".

También la carne orgánica encontró su lugar en la venta online, con Moo y La Julia Organics, en Las Heras, donde producen ganado 100% Aberdeen Angus pastoril, con compras a través de su e-mail. Calidad, variedad y entrega a domicilio. En estos días, el delivery de frutas, verduras y carnes se convierte en una buena opción a conocer.