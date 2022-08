Fue a cenar, pidió ravioles con pesto y un llamativo detalle abrió un debate: “Terminen con esta locura”

La receta tradicional dice que el pesto lleva albahaca, aceite de oliva, nueces o piñones, queso rallado, sal gruesa y, por supuesto, dos dientes de ajo, que son los primeros que se machacan para formar la pasta base de la salsa italiana.

Sin embargo, el ajo siempre resulta ser un ingrediente polémico debido a que suele dejar mal aliento, caer mal al estómago o repetirse el sabor en la boca durante horas. Es por esto que, en algunos restaurantes, muchas veces deciden elaborar el pesto sin su ingrediente fundamental: el ajo.

¿Y entonces es pesto?

La pregunta, entonces, es si a esa preparación se la puede llamar pesto o no. Se trata del debate que se generó alrededor de un tuit en el que un usuario porteño contó que pidió ravioles con pesto en un restaurante.

Pidió unos ravioles con pesto y se los trajeron sin ajo

Al no sentirle sabor a ajo, el hombre, identificado bajo el nombre de @Wait_Man, le preguntó a la moza acerca de la elaboración de la salsa y ella le respondió: “Acá al pesto no le ponemos ajo porque a mucha gente le cae pesado”.

Indignado por la decisión del cocinero del lugar –ubicado en Caballito-, el usuario de Twitter agregó: “Hay que terminar con esta locura”, refiriéndose a la moda de preparar recetas sin sus ingredientes clave para paladares sensibles como caramelos sin azúcar, hamburguesas sin carne, yogur no lácteo y cerveza sin alcohol, entre otros ejemplos.

Con más de 33 mil likes, la publicación se convirtió en viral y fue un aluvión de usuarios los que generaron la polémica al respecto. “Incluso en lugares tradicionales te preguntan si querés el pesto con ajo. Es el fin del mundo”, apuntó uno mientras que otro escribió: “Entonces no es pesto, es una mistificación anodina hecha por un imbécil”. Y un tercero dijo: “Por favor, basta de demagogia culinaria”.

Muchos contaron experiencias similares, pero con otras comidas: “Una vez en un conocido restó de pastas, al señalarle al mozo que las cintas estaban sosas, me explicó ‘es que las hervimos sin sal porque hay muchos clientes que comen así’”; “Es como los que van a comer tacos y se quejan si están picantes. Hay una muchedumbre de sensibles que son incapaces de sentir nada que los interpele. Y así es la sociedad que tenemos” y “Una vez pedí empanadas capresse y no tenían albahaca, cuando reclamé me dijeron lo mismo ‘es que hay gente a la que no le gusta’”.