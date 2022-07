Sufrió un robo y reconoció al ladrón en la caja del supermercado: “Disculpa, ¿no eras asaltante?”

La historia de Lupita Villalobos se volvió viral después de que contó cómo se reencontró y confrontó a una persona que la había robado hace 10 años, cuando ella iba al colegio. La joven relató su experiencia a través de TikTok y los usuarios de la red social apoyaron su forma de actuar.

Suspenso, comedia y reivindicación es lo que tiene la narración de la mujer que cautivó a los internautas con su peculiar forma de contar su anécdota. Según relató en el video, Lupita vivía en Hermosillo, México. En un día normal, una década atrás, mientras iba al colegio, o “prepa”, fue interceptada por varios hombres, quienes le querían robar sus pertenencias.

En aquel momento, intentó defenderse y escaparse de los delincuentes, pero finalmente la alcanzaron y tuvo que ceder. Durante el horroroso asalto, se percató de la apariencia de uno de los hombres. De acuerdo a su versión, tenía la piel reseca y una cicatriz en la mano.

Sufrió un robo hace 10 años y ahora descubrió que el ladrón trabaja en un supermercado

De esta manera, dio detalles del momento que vivió luego del robo y describió cómo fue vio los detalles que ahora la ayudaron a reconocerlo: “Yo estaba temblando de los nervios y cuando empecé a bajar le dije que al menos me ayudara a bajar. Ahí muy caballeroso me bajó mi asaltante y me di cuenta de que en la mano tenía una quemadura”.

Lo que ella no sabía en ese momento era que su observación le serviría mucho tiempo después para reconocer a su atacante. La vida muchas veces ofrece revancha y Lupita Villalobos, la tuvo 10 años más tarde. En un día totalmente cotidiano, el destino le tenía preparada una sorpresa.

La mujer hacía las compras en un supermercado y se dio cuenta de que el hombre que la atendía era el mismo de aquel encuentro trágico. Luego de observarlo con calma durante varios minutos, tomó coraje y decidió preguntarle. “Yo no me quería quedar con la duda, ¿de casualidad no asaltabas antes?”, señaló.

”Él dejó de marcar las cosas y yo le dije ‘te reconocí por la quemada”, detalló. A continuación, mientras el ladrón estaba incrédulo por la interrogante de Lupita, ella agregó: “Le recordé toda la historia y me contó que por ayudarme a bajar, le dieron una paliza horrible. Entonces le dije ‘no muchas gracias por quitarme solo el dinero’ y me dijo ‘de nada’”.

Sufrió un robo hace 10 años y ahora descubrió que el ladrón trabaja en un supermercado parte 2

Más allá de la bronca que acumuló tras el asalto que le duró por mucho tiempo, la joven comprendió la difícil situación que atravesaba el hombre en ese momento y le reconoció su cambio de vida y le expresó: “No te deprimas, me alegra que te hayas reivindicado”.

Además, contó que su reencuentro fue bastante cercano. Incluso, él le dio detalles de lo que pasó en su vida. Tras una serie de delitos fue arrestado y cuando salió empezó a trabajar en el supermercado. Ahora, además, es padre de familia. El video donde se relató la historia ya superó el millón de visitas.