Cuáles fueron las “peores decisiones de la historia de la música” y por qué

El éxito y el fracaso están divididos por una delgada pero trascendental línea: las decisiones. Aunque equivocarse es un error tan natural como humano, la realidad es que en el caso de las celebridades, hasta el más mínimo detalle cuenta. Desde el vestuario hasta las declaraciones, las relaciones sentimentales y las decisiones de negocios, cuando se está en la mira de millones de fanáticos, los errores adquieren otro significado; pueden opacar el talento, la belleza y el reconocimiento de los artistas y sepultar hasta las más prometedoras carreras.

La industria de la música, por supuesto, no es la excepción; por el contrario, es la más clara muestra de que la fama no es amiga del azar y, mucho menos, de las equivocaciones. A continuación, repasamos algunas de las más épicas decisiones de la historia musical reciente y antigua, según la revista estadounidense Rolling Stone.

1. Rolling Stones: un concierto que terminó en tragedia

Bien sea por la cantidad de asistentes, la magnificidad del espectáculo, la perfecta planificación o, simplemente, los artistas de alto reconocimiento, existen festivales que se convirtieron, por mucho, en verdaderos momentos históricos de la industria musical.

El Altamont Speedway Free Festival, de 1969, en el que tocaron los Rolling Stones, sin duda eclipsó los titulares de los medios internacionales, pero no precisamente por la memorable presentación del grupo británico, todo lo contrario, la tragedia, la muerte y el escándalo fueron los ingredientes principales.

El festival gratuito de Altamont Speedway atrajo a una multitud de 300.000 personas. Twitter

Con el objetivo de terminar su gira en EE. UU. por lo alto, los Rolling Stones decidieron organizar un concierto en Altamont Speedway, California, que resultó tan improvisado como catastrófico.

Aunque cambiar el lugar de la presentación a última hora fue un error importante -al igual que no brindar garantías de comodidad y bienestar a los asistentes-, no resultó tan garrafal como contratar a los Hell Angels, una banda de moteros con un historial de violencia irracional, delitos, racismo y machismo, como guaridas de seguridad.

El que prometía ser uno de los shows más icónicos de la banda en su paso por el país estadounidense terminó en el asesinato de una fanática llamada Meredith Hunter, a manos de uno de los Hells Angels. Por su parte, Marty Balín, cantante de Jefferson Airplane, fue golpeado y noqueado en pleno set del grupo británico.

El integrante de Hell Angels que apuñaló a Hunter fue juzgado y dejado libre por el jurado al considerar que ejerció legítima defensa; sin embargo, los hechos acontecidos ese fatídico 6 de diciembre dejaron una herida que aún sangra en la historia de la industria musical.

2. Jerry Lewis y su casamiento con su prima de 13 años

Para 1958, Jerry Lewis era, quizás, uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock. Hasta que una perturbadora decisión ensombreció su carrera artística: teniendo un hijo, de 17 años, y aún casado con su segunda esposa, Jane Mitcham, el también compositor se casó — en secreto- con Myra Gale Brown, quien fuese su prima de 13 años e hija de un contrabajista que actuaba en sus shows.

Con la idea en mente de continuar su gira por Gran Bretaña y contra todas las advertencias de sus representantes -que antecedían que aparecer en público con Jane podía ser una mala idea-, Lewis llegó al aeropuerto de Heathrow, Londres, con su esposa.

En una conferencia de prensa se reveló su secreto. “¿Quién es la chica?”, preguntó un periodista. A lo que la propia joven respondió: “Soy Myra. La esposa de Jerry”. El resultado, como era de esperarse, fue devastador: muchos organizadores rescindieron contratos y las presentaciones al por mayor se diluyeron en cuestión de horas.

”Eventualmente, reinició su carrera como artista country y ganó mucho dinero en el circuito de la nostalgia de los años cincuenta, pero el escándalo lo persiguió por el resto de su vida sin importar cuántas veces trató de explicarlo”, señaló la revista Rolling Stone.

Jane Mitcham, Jerry Lee Lewis se casó en secreto con su prima segunda de 13 años, Myra Gale Brown Twitter

3. Decca Records rechazó a The Beatles

Si hay una decisión que, seguramente, lamenta el sello discográfico Decca Records es la de haber rechazado a The Beatles, una de las bandas más importantes del movimiento contracultural de la década de 1960 y de la historia de la música, para fichar, en su lugar, al grupo de beat inglés Brian Poole and the Tremeloes.

El 23 de diciembre de 1961, el representante de The Beatles, Brian Epstein, invitó al cazatalentos Mike Smith, de Discos Decca, a escuchar a la banda en The Cavern Club. Conforme con la presentación del grupo decidió llevarlos a Londres para audicionar el 1 de enero de 1962. La banda grabó 15 canciones que no resultaron memorables para Smith, por lo que tomó la cuestionada y polémica decisión de rechazarlos.

De acuerdo con la revista estadounidense mencionada anteriormente, Dick Rowe, jefe de Decca, le dijo al manager de la banda Brian Epstein que “los grupos de guitarras están a punto de desaparecer”. Ahora todos sabemos que, para desgracia de Decca, no fue así.

The Beatles grabó una maqueta para Decca Records, pero los rechazaron y contrataron a The Tremoloes Twitter

4. Eric Clapton y la conspiración de vacunas

Antes de brindar controvertidas y polémicas declaraciones sobre las vacunas contra el Covid-19, Eric Clapton era, mayormente, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica.

Según comentó el reconocido guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico en varias oportunidades, su experiencia con las vacunas resultó de todo, menos buena. Manos y pies congelados, entumecidos o con ardor, y prácticamente inutilizables, eran los síntomas que alegaba haber desarrollado tras la aplicación del producto biológico.

Con el paso de los meses, su discurso se radicalizó, no solo aseguró que había sido obligado a recibir las vacunas a través de mensajes subliminales de la industria farmacéutica, sino que también alegó que todos los vacunados habían sucumbido ante “una hipnosis masiva”.

”Es genial la teoría de la hipnosis de formación de masas. Y entonces pude entenderla. Una vez que comencé a buscarla, la vi en todas partes. Vi pequeñas cosas en YouTube que eran como publicidad subliminal”, señaló el guitarrista en una entrevista con The Real Music Observer.

Eric Clapton causó polémica por su opinión sobre las vacunas (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

5. Kanye West interrumpe a Taylor Swift en los VMA 2009

Pasó más de una década, pero el haber interrumpido a Taylor Swift en medio de su discurso de aceptación del premio a “Mejor videoclip femenino” en los MTV Video Music Awards de 2009 es una decisión que aún lamenta profundamente Kanye West.

El rapero, productor y empresario estadounidense se convirtió, quizás, en una de las personas más polémicas de la gala cuando, de repente, invadió el escenario y le arrebató el micrófono a Taylor Swift -quien se encontraba en medio de su discurso por haber recibido el premio a su canción “You Belong With Me”- para vociferar: “Te dejaré terminar, ¡pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos! “.

El artista se refería a “Single ladies”, sencillo que, a su parecer, merecía haber ganado el galardón que en ese momento sujetaba en las manos la joven cantante estadounidense.

“Esa noche cuando subí al escenario fue el principio del final de mi vida”, dijo West sobre el incidente en los VMA, de acuerdo con CNN. Y agregó: “Tuve que luchar cada día por el resto de mi vida por todo el mundo en contra mía, por decir en voz alta lo que todos pensaban”.

La similitud en los vestidos de Taylor Swift en los MTV VMAs de 2009, donde sufrió el incidente con Kanye West, y 2022 Twitter @markoodiaz

Y no fue para menos. Tras la cuestionada intervención, el rapero no solo fue castigado con la cancelación de su gira conjunta con Lady Gaga, sino que recibió una ola de críticas, comentarios y desaires que terminaron por manchar su carrera artística.

