Fue al médico porque creyó que tenía una infección urinaria, pero lo que encontraron dejó a todos atónitos

Una insólita situación ocurrió en Sfax, Túnez, cuando una mujer fue a hacerse una consulta por problemas urinarios. Después de una serie de análisis, los médicos que la atendieron encontraron un objeto que la mujer se había introducido hace años en la uretra y quedó alojado. Las imágenes son impactantes y el hecho sorprendió a la comunidad médica.

A menudo se conocen distintos casos alrededor del mundo que llaman la atención. Sin embargo, pocas veces se ven historias como la de esta mujer de 45 años. La paciente se acercó hasta el Habib Bourguiba University Hospital porque tenía ganas frecuentes de ir al baño y otros síntomas que eran compatibles con los de una infección urinaria.

Al hacerle estudios, los médicos descubrieron que se había formado un cálculo de ocho centímetros de ancho. Asombrados por este hallazgo, luego de la intervención pertinente descubrieron que en su interior había un vaso. Según contó la paciente, se había introducido el objeto hace cuatro años y la piedra estuvo allí durante todo ese tiempo, según fue publicado en Urology Case Reports.

Aunque este tipo de problemas no siempre cumplen con todos los síntomas posibles, llamó fuertemente la atención del equipo médico que la paciente no tuviera sangre en la orina ni incontinencia urinaria, a pesar de la frecuencia con la que sentía necesidad de ir al baño. Los cálculos en general son consecuencia de que no se puede eliminar completamente la orina de la vejiga, aunque puede producirse también en estos casos excepcionales donde se introducen objetos.

El cálculo que encontraron en la vejiga de la paciente y el vaso Gentileza Habib Bourguiba University Hospital

A pesar de lo mencionado anteriormente, se registró un nivel muy alto de glóbulos rojos en su orina, lo que indica que su cuerpo probablemente estaba luchando contra una enfermedad, según se expresó en el artículo médico.

El enorme tamaño del cálculo no pasó para nada desapercibido, sobre todo si se tiene en cuenta que usualmente no son visibles para el ojo humano sin el uso de algún artefacto. Según reveló la paciente, se había introducido el vaso en la uretra hace cuatro años como parte de un juego sexual. Increíblemente, quedó alojado allí y nunca fue a que se lo extrajeran en todo ese tiempo.

Para retirarlo del cuerpo, se realizó una cistolitotomía y se pudo quitar el cálculo exitosamente. Luego de dos días de recuperación posoperatoria, la mujer fue dada de alta y volvió a su hogar sin inconvenientes.

En el artículo médico, los autores aseguraron que se observaron varios casos de objetos introducidos en la uretra durante actos sexuales. El problema que manifestaron los autores es que la vergüenza por confesar esta situación lleva en muchos casos a que los pacientes eviten las consultas, por lo que se genera un diagnóstico tardío, donde el problema es más difícil de tratar. Justamente eso fue lo que ocurrió en este caso, donde la mujer no concurrió a una consulta hasta que los síntomas la obligaron.

En la conclusión del artículo, los médicos del mencionado hospital remarcan la importancia de una buena educación sexual y de la prevención sobre este tipo de actividades para evitar el desarrollo de problemas urinarios en el futuro.