Catherine Fulop. A los 54, comparte sus secretos para verse espléndida

Basta con haber conocido a Catherine Fulop hace unos años para entender de qué habla cuando insiste en que el camino interior que transitó para construir una vida sana y vital, para ser la mujer que es hoy, a los 54, sólo se entiende contado desde su propia experiencia: cada centímetro de su cuerpo fibroso da cuenta de ese recorrido, igual que su energía avasallante, su carcajada contagiosa y esa forma tan suya de trasmitir alegría a todos los que la rodean. Aunque seguramente también influyeron en su transformación física y espiritual su relación con Osvaldo Sabatini (54), el amor de su vida, y el vínculo que construyó con sus dos hijas, Oriana (23) y Tiziana (20). Como sea, Cathy es un caso de estudio: mientras todas las mujeres que pasamos los 50 añoramos la imagen que nos devolvía el espejo a los 30, ella está mejor ahora que entonces. Y algunos de sus secretos para "detener el tiempo" son los que comparte en el libro "Espléndidas, cómo lograr nuestra mejor versión", que acaba de publicar Editorial Planeta y que la tiene feliz. "Es como si fuera una especie de hijo. Estoy muy emocionada", confiesa.

-¿Cómo surgió la idea de este libro en el que contás tus secretos de belleza y de estilo de vida?

-Siempre estuvo en mi cabeza. Desde que empecé a tener transformaciones llamativas en mi cuerpo (más delgada, fibrosa y magra) e hice mi primer video de gimnasia, la gente me pregunta cosas por la calle, en el cine o en el supermercado. Hasta mis amigas me preguntaban: "Ay Cathy, ¿qué puedo ponerme en la cara?", "¿Cómo hago para tener el pelo como vos?". Te hablo más o menos del año 2002. Por eso digo que el libro ya estaba dentro de mí, sólo faltaba que se materializara. Y hace un año y medio más o menos me contactaron de la Editorial Planeta para proponerme la idea de hacerlo. Al principio me dio mucho miedo porque encima estoy pasando por una etapa en la que no tengo claro por dónde sigue mi vida. Mis hijas se están yendo de casa y yo estoy quedándome sola con mi marido, sé que me quiero reinventar y no sé por dónde comenzar. Y creo que este ibro es un buen primer paso para hacer un camino nuevo en mi carrera.

-¿Hubo un disparador para empezar a escribir?

-Lo comencé a imaginar cuando se empezó a notar una transformación que hubo en mí. Se notaba en mi cuerpo, en mis ganas, en mis pilas, en mi actitud, y como la gente quería saber cómo había hecho yo para lograr ese cambio, pensé que alguna vez tenía que escribir un libro, estaba en mi destino.

Esto es todo nuevo para mí y me da miedo, pero si uno se detiene por el miedo no es capaz de hacer nada

-¿El proceso te resultó difícil? ¿Tuviste ayuda?

-Fue un trabajo arduo porque tenía que refrescar muchas cosas vividas y aprendidas hace tiempo. Tuve que repasar todo lo que ha sido mi vida, o un poco más de la mitad de mi vida. Empezamos a trabajar en los últimos meses de 2018 y estuve acompañada de mi editora, que corregía los textos y me hacía preguntas, y guiada por una periodista, Violeta Mauri, que estuvo a mi lado haciéndome entrevistas. Ella escribía y yo repasaba y escribía sobre lo que ella había escrito, agregaba información, y así fuimos repasando experiencias, conceptos y aprendizajes. Es un repaso de todo para que la gente también sepa de dónde vengo y cómo, cuando uno desea o sueña algo, puede romper con los estereotipos o con los mandatos familiares o culturales: yo vengo de una familia trabajadora, que de ninguna manera tenía nada que ver con el medio artístico, y terminé siendo esta mujer que soy hoy y triunfó en lo que hizo. Me siento muy satisfecha con lo que he hecho en mi vida y mi carrera. El libro en particular colmó mis expectativas y puede ser el primer paso de un nuevo camino. De hecho, acabo de abrir una web (fulop.tv) en la que doy consejos, cursos y cuento mi experiencia desde un lugar coloquial y cercano a la gente.

-¿Te reconocés una mujer lanzada?

-Esto es todo nuevo para mí y me da miedo, pero si uno se detiene por el miedo no es capaz de hacer nada. Igual, tengo momentos en los que me digo: "Bueno, a ver Cathy, ¿qué necesidad tienes de estar haciendo estas cosas?". [Se ríe]. Pero lo lindo de la vida es eso, tener un desafío, un nuevo proyecto, un sueño. Eso me mantiene viva y activa.