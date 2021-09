Furia total: le debían 4000 dólares de una obra y destrozó el baño que había construido

Un contratista de los Estados Unidos trabajó en la casa de una clienta en la ciudad de Colorado Springs, donde hizo diversas tareas de remodelación. Pero la relación entre el hombre y su empleadora no terminó bien. Como la mujer, pasado un tiempo, le adeudaba unos US$4000 por su obra, el trabajador perdió la paciencia y destrozó a golpes de maza el baño que él mismo había construido.

Las violentas imágenes del hombre repartiendo mazazos a los azulejos y al piso del cuarto de baño fueron grabadas por una de las dueñas de la casa. La furia del contratista se volvió viral.

Furia total: porque le debían US$4000 de una obra y destruyó el baño que había construido

La historia comenzó cuando Amber Trucke contactó a los contratistas de la compañía Dream Home Remodels of Colorado para remodelar la ducha, bañera y parte de su baño, además de otros trabajos, como la reparación de dos venitladores de techo y la reconstrucción de una puerta.

El hombre que aparece en el video es Terry Gregory, copropietario de la empresa Dream Home, junto a Jordan Cazares, la mujer a la que también se ve en la grabación, con una camiseta roja de la compañía.

Por los trabajos realizados, la dueña pagó US$3330 de los US$7555 del total. El tema es que la mujer dijo no estar del todo satisfecha con los resultados de la remodelación del baño y quería verificar que toda la parte de la plomería funcionara bien antes de hacer la totalidad del pago.

Pero, aparentemente, Gregory y Cazares no estaban de acuerdo en esperar más tiempo antes de recibir los US$4255 que faltaban. Pocos días después de finalizar su trabajo, regresaron a la casa de Trucke y comenzaron a destruir le baño.

“¿Alguien me va a pagar?”

La dueña de casa no se encontraba en el domicilio, pero en cambio estaba su compañera de habitación, que les abrió porque creía que venían a recoger algunos materiales. Ella habría sido quien grabó el ataque.

“Invertí semanas en esto, miles y miles de dólares”, dice Gregory en el video, entre mazazo y mazazo, que alternaba contra el piso y las paredes del baño. En la escena, se escucha en off a una mujer que le pide al hombre que se detenga, pero él solo interrumpe su accionar para hacer una pregunta: “¿Alguien me va a pagar?”.

Así quedó parte del baño de Amber Trucke tras el ataque de furia del contratista Captura video KRDO

“Aparecieron con una palanca, una sierra y un mazo”, contó más tarde Trucke a la emisora local de la cadena ABC, KRDO. “Ver el video me hace llorar. Me enferma, me asusta. Es mucho más que destrozar mi baño, acabaron con mi sentido de seguridad”, agregó la mujer.

La dueña de casa contó también a la citada cadena que aún no había pagado por la tarea de Dream Home porque no pensó que ellos hubieran hecho un buen trabajo. Además, quería comprobar que todo estuviera bien con la plomería.

“Quería ser cautivada y no me cautivó -expresó la mujer- Pero sabía que ellos volverían el viernes para limpiar las cosas y pensé que tal vez estaría más impresionada entonces. Así que no les iba a pagar hasta que viera el producto terminado”.

Amber Trucke aseguró que no se había quedado conforme con la obra y que quería esperar un poco antes de pagar Captura KRD

Los contratistas, en tanto, aseguraron a través de un comunicado, que la historia narrada por Trucke distaba de ser verdadera. “Después de varias semanas de trabajo para una cliente y finalizado el proyecto, la comunicación se interrumpió. No se expresó ningún descontento y procedimos a solicitar el pago del proyecto al final del día”, escribieron en el comunicado Gregory y Cazares.

“La comunicación se interrumpió aún más y eso determinó que nuestra empresa recuperara la ducha y los azulejos. Lamentamos que este contrato se estropeó”, continuaba el comunicado.

“Había varios otros proyectos incluidos en el contrato que ella tampoco estaba dispuesta a pagar, entre ellos un tocador, un espejo, una lámpara, dos ventiladores de techo, trabajos de plomería, arreglos de marcos podridos en sus paredes y un reemplazo de la puerta exterior“, concluyó el comunicado.

Finalmente, Trucke señaló que planea llevar a la compañía a un tribunal de reclamos menores y que el caso está siendo investigado por la policía local.