Gabriel Rolón: “No es lo mismo no estar mal que ser feliz”

A la hora de pensar la felicidad en la sociedad actual, es importante reconocer la diferencia entre estar contento y no estar triste. Por eso, el psicólogo y escritor Gabriel Rolón explicó que “no es lo mismo no estar mal que ser feliz”. Así, llamó a repensar los sentimientos que van apareciendo en el cuerpo de forma consciente.

En su columna en Perros de la calle (Urbana Play), Rolón explicó que para darse cuenta de si una persona está feliz es necesario reconocer la propia experiencia. “Hay una sola emoción que no engaña en la vida de los humanos, y es la angustia”, aseveró.

Rolón hizo hincapié en reconocer la angustia (Foto: Urbana Play)

En ese sentido, el experto explicó que muchas veces se puede caer en confusiones. “Vos podés creer que estás enamorado y después de un tiempo decís, la verdad no, no estaba tan enamorado como creía. A veces creés que estás enojado. Yo con esta persona, nunca más, y te tomas un café, y charlaste un rato, y decís, bueno, no estaba tan enojado, listo, no era para tanto”.

“Las emociones engañan, pero la angustia no. Porque la angustia se siente en el cuerpo. Porque la angustia te atraviesa, porque te agarra taquicardia, porque te transpiran las manos, porque te cuesta hablar, te quedas sin palabras. Entonces, por eso te das cuenta. ¿Por qué? Porque te avisa el cuerpo que estás en un momento muy difícil", agregó el psicoanalista en el video, que se replicó en las redes sociales y fue muy comentado.

Rolón tiene una columna muy popular en el programa Perros de la calle (Foto: Urbana Play)

Por último, Rolón aseguró que darse cuenta de la angustia es lo que marca la diferencia entre “ser feliz” y “no estar mal”. “Cuando aparece el cuerpo en toda su magnitud y te lleva puesto y te deja sin palabras, vos no podés negar eso. Esos momentos, por supuesto que se notan mucho más que los otros. Porque los otros a veces no es que somos felices. Estamos simplemente distraídos, no estamos mal, la estamos pasando más o menos”, concluyó.