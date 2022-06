Ganó más de US$120 millones y el destino del dinero sorprendió al mundo: “Soy adicta a eso”

En 2019, Frances Connolly ganó 115 millones de libras esterlinas (US$120 millones) en el Euromillones, una famosa lotería que se juega en varios países europeos. Desde entonces, la maestra inglesa destinó la mitad de su premio para ayudar a las más personas más necesitadas y creó dos fundaciones benéficas.

“Puedo cambiar la vida de las personas todos los días si quiero. Ayudar a otras personas y hacer algo para ayudar a otras te elevará. Si puedes dar a los demás, ya sea tiempo o dinero, es realmente importante, te emociona. Es adictivo. Soy adicta a eso ahora”, explicó la docente retirada de 55 años al medio británico The Mirror.

Connolly, quien ayuda a jóvenes, ancianos y refugiados en su localidad natal, en Irlanda del Norte y en Hartlepool, donde vive, acordó con su marido un presupuesto anual destinado a las obras de caridad. Aunque pese a lo pautado con Patrick, la mujer reconoció que ya gastó la asignación correspondiente hasta 2032.

“Tengo alrededor de 10 u 11 millones pagados directamente a la caridad, pero no llevo una cuenta en caso de que Paddy lo encuentre”, dijo Connolly. “Me dio un presupuesto anual para buenas causas. Establecimos uno este año, lo acepté. Ya he gastado todo el dinero. Era para llevarnos hasta 2032″, precisó.

Entre algunas de esos causas que llevaron a la mujer a gastar más de los previsto se destacan: el envío de 5000 libras esterlinas (US$6200) para comprar artículos esenciales para los refugiados ucranianos, la compra de una caravana de 50.000 libras (US$62.000) para cuidadores jóvenes, la ayuda a los jubilados para conectarse con sus seres queridos mediante la donación de tabletas electrónicas y pijamas y computadoras portátiles a los hospitales durante el confinamiento.

Con un billete de Euromillones, una docente inglesa ganó 120 millones de dólares.

Frances Connolly también contó que muchas personas le preguntaron cómo manejó tener esas cantidad de dinero en su haber. “Yo digo: ‘Nunca lo hice’. No estuvo en el banco ni durante dos días”, acotó.

No obstante, la pareja se permitió dar algunos gustos, menores en relación al monto destinado a causas sociales. De hecho, con una parte de los 120 millones de dólares compró una casa de seis habitaciones y 2,8 hectáreas de terreno en el condado de Durham (Inglaterra), como también un Aston Martin de segunda mano.

La exdocente reflexionó en que haber ganado semejante cantidad de dinero puede cambiarle la vida a las personas, pero no su personalidad. “Si eres estúpido antes de lograrlo, lo serás también después, el dinero te libera para ser la persona que quieres ser”, dijo.

“He hecho esto toda mi vida. Habría sido millonaria de todos modos si hubiera recuperado todo el dinero que he regalado a lo largo de los años”, declaró quien fuera trabajadora social, para quien la felicidad reside en ser paz de dar a los demás.

“Si puedes hacer cosas buenas para las personas que lo merecen, ¿por qué no lo harías?. No tiene sentido para mí tener esa cantidad de dinero y no usarlo para hacer el bien en el mundo”, concluyó.