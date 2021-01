GastroTokers: los mejores hacks de cocina

Larisa Serrano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 00:51

TikTok es la red social del momento y el mundo de la cocina también ha encontrado su lugar con millones de seguidores en sus cuentas. Cocineros, ingenieros alimentarios e influencers gastronómicos comparten sus trucos y consejos en un formato breve, atractivo, hoy llamados GastroTokers, muchas veces nos preguntamos si esos hacks son reales.

Cómo cortar más rápido la cebolla, exprimir un limón sin abrirlo en dos, limpiar bien las frutillas. Y no pararíamos de contar. Nos fascina ver en TikTok los mejores trucos para la cocina, aunque no todos sean realmente útiles al llevar a la práctica. ¿Están editados por demás? ¿O podemos llegar a hacer algo parecido?

"La mayoría de estos trucos ya estaban antes en internet. Los probé en su momento. El de exprimir un limón sin abrirlo en dos, por ejemplo, funciona si querés sacar las primeras gotitas, pero después no podés exprimir todo el limón así: funciona, pero cuando no sale más tenés que abrirlo porque le queda muchísimo jugo", cuenta la influencer gastronómica Paulina Cocina, quien durante el confinamiento sumó más y más seguidores en su cuenta de TikTok, donde asegura divertirse creando contenido.

Y aprovechamos con Paulina para comprobar otro hack, el de pelar un huevo cocido haciendo un agujerito y soplando a través de él. "El del huevo funciona, pero es incómodo. Yo abro un huevo más fácil. Lo hago rodar con un poquito de presión sobre la mesada y se hace más fácil. Entiendo que hay trucos que se hacen, sobre todo desde empresas productoras de contenidos, más para impactar visualmente y generar views. Pero, también hay otros trucos que sí sirven, funcionan y uno puede implementar".

Otros de los videos más vistos en TikTok durante el confinamiento fueron los relacionados con el orden de la cocina y la sanitización de frutas y verduras. Entre ellos, el de la limpieza de las frutillas, donde al agregar sal o bicarbonato, empiezan a salir bichos fue uno de los que más se viralizaron por su impacto visual. "Son fake, y no necesitamos probarlos porque sabemos perfectamente que eso es inviable y que no existe la posibilidad de que suceda, como tampoco el de los alacranes que salen de las berenjenas. Los videos están editados con ciertas alimañas para generar mayor impacto en el público. Se ven varias plagas y ninguna es específica de las frutillas. Muchas plagas pueden estar asociadas a los sustratos que acompañan el packing, pero claramente, no son plagas de frutilla. Lo que se ve son miriapodos y crustáceos (bichos bolita)", explica Érica Pitaro Hoffman, ingeniera en Alimentos de Bromatología en Casa, un equipo interdisciplinario de profesionales de la industria alimentaria y gastronómica creado con el objetivo de concientizar sobre los buenos usos bromatológicos, derribar mitos y corregir recomendaciones incorrectas de otros usuarios de redes sociales.

¿Por qué todos miramos videos de los GastroTokers?

El contenido breve, subtitulado y editado de manera dinámica son algunos de las características que hacen más atractivos a estos videos que, por supuesto, les lleva tiempo de producción.

"El formato rápido y simple: ver las recetas en toda la pantalla del móvil y poder ver en "Para Ti" contenidos ajustados a tus gustos y conocer creadores increíbles todo el tiempo es lo que más me atrapa. Recetas simples, reales, ingredientes comunes, accesibles y fáciles de conseguir", dice Javier Rosemberg, locutor de radio y cocinero amateur cordobés que la rompe en Tik Tok con casi 3 millones de seguidores.

En la cuenta de Bromatología en casa los videos más vistos son los de tips para el de orden de la heladera y el almacenamiento de huevos. "Nos ofrece la posibilidad de acercar información al público en general y que todos puedan aprender de una manera fácil", asegura Érica Pitaro Hoffman.

¿Y qué cocina Paulina en TikTok? "Todavía no tengo un carácter muy definido en esa red: Me divierto, hago un poco de cocina, pero con comedia, subo recetas.. Recién la estoy entendiendo. Hay un video en el que le pregunto a mi hijo qué quiere comer, él me dice "lasaña" y yo me río y digo "va a comer un omelette". Ese video tiene muchas vistas y paradójicamente fue un video súper espontáneo que no me dediqué a producir".