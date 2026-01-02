Dónde entregan alimentos gratis en Carolina del Norte en enero de 2026

Durante el mes de enero de 2026, los residentes de Carolina del Norte disponen de diversas opciones para acceder a suministros alimentarios gratuitos a través de programas de distribución móvil y puntos fijos. Varias organizaciones fijan cronogramas para recorrer distintos puntos estratégicos de la ciudad y facilitar el apoyo nutricional sin requerir documentación financiera ni citas previas. Estas iniciativas buscan garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad mediante entregas semanales diseñadas para ser accesibles y rápidas para todos los asistentes.

Carolina del Norte ofrece alimentos gratis en enero de 2026

Hope Street Food Pantry surgió en septiembre de 2018 con el objetivo de facilitar el acceso a despensas de manera gratuita y sin obstáculos burocráticos. La organización expandió su alcance hasta asistir a miles de personas, al mantener vigente su compromiso original de erradicar el hambre dentro de la comunidad de Carolina del Norte.

Hope Street Food Pantry sirve a miles de personas para frenar el hambre en la comunidad (Hope Street Food Pantry)

La organización publicó un cronograma de distribuciones móviles de alimentos para el primer trimestre de 2026. Las entregas se realizarán en conjunto con la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg y Food Lion Feeds, en el horario de 10.30 a 12.30 hs, según sus redes sociales.

El 6 de enero estarán en Allegra Westbrooks (2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216); y el 20 de enero en la Plaza Midwood (1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205).

En febrero y marzo también tendrán dos fechas. Estarán el 10 de febrero en Hickory Grove (5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215), y el 24 de febrero en West Blvd. (2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208).

El 3 de marzo estarán en University City (5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262), y el 24 de marzo en Sugar Creek (4045 N Tryon St Suite A, Charlotte, NC 28206).

En colaboración con la Biblioteca Charlotte Mecklenburg, Hope Street Food Pantry lleva alimentos frescos y nutritivos a los vecindarios mediante distribuciones móviles (Hope Street Food Pantry)

Cabe destacar que las distribuciones son hasta agotar stock, y no se necesita referencia, cita previa, identificación ni documentos financieros para recibir alimentos.

La sede central de Hope Street Food Pantry se encuentra en 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269, donde se realizan distribuciones fijas adicionales, todos los jueves de 16.00 a 19.00 hs.

Organizaciones que brindan asistencia en Carolina del Norte

Diferentes agrupaciones y bancos de alimentos locales ayudan a cubrir la escasez de alimentos en Carolina del Norte. Algunas de estas organizaciones son las siguientes:

Misión de Rescate de Durham

La Misión de Rescate de Durham trabaja con donaciones de particulares, iglesias, empresas y fundaciones, entre otros. Esta organización brinda ayuda las 24 horas del día, los 365 días del año.

Ministerios Urbanos de Durham

De lunes a viernes, se puede recoger desayuno y almuerzo para llevar entre las 8.00 y las 9.00 hs, y cena entre las 18.00 y 19.00 hs. Los sábados y domingos, el desayuno se sirve de 9.30 a 10.30 hs, el almuerzo de 12.30 a 13.30 hs y la cena de 18.00 a 19.00 hs.

Son varias las organizaciones que trabajan en Carolina del Norte y todo EE.UU. para contener la inseguridad alimentaria (Archivo) Freepick

Wake Relief

Wake Relief proporciona alimentos a personas y familias del condado de Wake que sufren inseguridad alimentaria. Se encuentra en 4 N Blount St., en el centro de Raleigh. Atienden los lunes y martes de 13.00 a 15.00 hs, miércoles de 10.00 a 12.00 hs, y el cuarto sábado del mes, de 10.00 a 12.00 hs.

Despensa del Ejército de Salvación de los condados de Wake y Lee

El Ejército de Salvación del Condado de Wake se encuentra en el Centro de Esperanza Judy D. Zelnak, ubicado en Capital Blvd. 1863, Raleigh.

La asistencia de la despensa de alimentos está disponible los martes y jueves de 13.00 a 13.45 hs. Cada hogar puede recibir de una a tres bolsas cada tres meses. Para programar una cita, se aconseja llamar al 919-834-6733.

Manna Kitchen

Manna Kitchen sirven “comidas y alimentos calientes”, de lunes a viernes, en el Centro de Recursos Fayetteville, 128 South King Street en Fayetteville de 11.30 a 13.00 hs.