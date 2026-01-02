Dónde entregan alimentos gratis en Carolina del Norte en enero de 2026
Con el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria, varias organizaciones entregan productos básicos sin necesidad de cita previa ni referencias
- 4 minutos de lectura'
Durante el mes de enero de 2026, los residentes de Carolina del Norte disponen de diversas opciones para acceder a suministros alimentarios gratuitos a través de programas de distribución móvil y puntos fijos. Varias organizaciones fijan cronogramas para recorrer distintos puntos estratégicos de la ciudad y facilitar el apoyo nutricional sin requerir documentación financiera ni citas previas. Estas iniciativas buscan garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad mediante entregas semanales diseñadas para ser accesibles y rápidas para todos los asistentes.
Carolina del Norte ofrece alimentos gratis en enero de 2026
Hope Street Food Pantry surgió en septiembre de 2018 con el objetivo de facilitar el acceso a despensas de manera gratuita y sin obstáculos burocráticos. La organización expandió su alcance hasta asistir a miles de personas, al mantener vigente su compromiso original de erradicar el hambre dentro de la comunidad de Carolina del Norte.
La organización publicó un cronograma de distribuciones móviles de alimentos para el primer trimestre de 2026. Las entregas se realizarán en conjunto con la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg y Food Lion Feeds, en el horario de 10.30 a 12.30 hs, según sus redes sociales.
El 6 de enero estarán en Allegra Westbrooks (2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216); y el 20 de enero en la Plaza Midwood (1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205).
En febrero y marzo también tendrán dos fechas. Estarán el 10 de febrero en Hickory Grove (5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215), y el 24 de febrero en West Blvd. (2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208).
El 3 de marzo estarán en University City (5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262), y el 24 de marzo en Sugar Creek (4045 N Tryon St Suite A, Charlotte, NC 28206).
Cabe destacar que las distribuciones son hasta agotar stock, y no se necesita referencia, cita previa, identificación ni documentos financieros para recibir alimentos.
La sede central de Hope Street Food Pantry se encuentra en 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269, donde se realizan distribuciones fijas adicionales, todos los jueves de 16.00 a 19.00 hs.
Organizaciones que brindan asistencia en Carolina del Norte
Diferentes agrupaciones y bancos de alimentos locales ayudan a cubrir la escasez de alimentos en Carolina del Norte. Algunas de estas organizaciones son las siguientes:
- Misión de Rescate de Durham
La Misión de Rescate de Durham trabaja con donaciones de particulares, iglesias, empresas y fundaciones, entre otros. Esta organización brinda ayuda las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Ministerios Urbanos de Durham
De lunes a viernes, se puede recoger desayuno y almuerzo para llevar entre las 8.00 y las 9.00 hs, y cena entre las 18.00 y 19.00 hs. Los sábados y domingos, el desayuno se sirve de 9.30 a 10.30 hs, el almuerzo de 12.30 a 13.30 hs y la cena de 18.00 a 19.00 hs.
- Wake Relief
Wake Relief proporciona alimentos a personas y familias del condado de Wake que sufren inseguridad alimentaria. Se encuentra en 4 N Blount St., en el centro de Raleigh. Atienden los lunes y martes de 13.00 a 15.00 hs, miércoles de 10.00 a 12.00 hs, y el cuarto sábado del mes, de 10.00 a 12.00 hs.
- Despensa del Ejército de Salvación de los condados de Wake y Lee
El Ejército de Salvación del Condado de Wake se encuentra en el Centro de Esperanza Judy D. Zelnak, ubicado en Capital Blvd. 1863, Raleigh.
La asistencia de la despensa de alimentos está disponible los martes y jueves de 13.00 a 13.45 hs. Cada hogar puede recibir de una a tres bolsas cada tres meses. Para programar una cita, se aconseja llamar al 919-834-6733.
- Manna Kitchen
Manna Kitchen sirven “comidas y alimentos calientes”, de lunes a viernes, en el Centro de Recursos Fayetteville, 128 South King Street en Fayetteville de 11.30 a 13.00 hs.
Otras noticias de Agenda EEUU
Aumentos récord. El costo oculto que pagan los residentes que viven en condominios de Miami: no es el precio de compra
Los impactos. Psiquiatras de EE.UU. alertan sobre una peligrosa tendencia por el uso intensivo de chatbots de IA
Primeras marcas. Es latino y muestra el outlet más barato de California, a 15 minutos de Tijuana: ahorros de hasta un 70%
- 1
En fotos: de Zaira Nara a los besos a China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, así recibieron los famosos el año
- 2
Acribillados a balazos. Encuentran a dos cuatreros muertos en una canoa junto a una vaca recién robada
- 3
Dos empleados del Senado bonaerense, acusados de una trama que incluye abusos sexuales y una estructura de secta
- 4
Brasil: futbolistas argentinos quedaron involucrados en una pelea durante la fiesta de Año Nuevo