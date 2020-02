Georgina y Cristiano se conocieron en 2016. Desde ese momento son inseparables y han formado una gran familia

La modelo argentina Georgina Rodriguez (26) abrió las puertas de su hogar y contó detalles de su relación con Cristiano Ronaldo (35). A casi cuatro años de aquella primicia que relacionaba al jugador con la joven, hoy están radicados en Italia como una familia ensamblada. Tres de los cuatro hijos del jugador de la Juventus son con la morocha que conoció en una importante boutique.

En diálogo con la reconocida revista italiana Grazia, Georgina contó que la primera vez que se conocieron ella estaba trabajando en una tienda Gucci cuando él apareció:

"Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa", explicó, y agregó: "Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto".

La familia de Cristiano en el cumpleaños número 26 de Georgina. En la foto los cuatro hijos junto a ellos

Además, apuntó contra Leo Messi- su eterno rival - de manera indirecta: "Es el único que logra entusiasmarme durante un partido. Soy afortunada de ser la pareja del mejor futbolista de todos los tiempos. Cuando está en el campo experimento un número infinito de emociones. No tiene rivales".

Con comodidad, la modelo argentina se explayó y dejó conocer el modo en que llevan adelante la crianza de los cuatro niños del hogar: Cristiano Jr, Alana, Mateo y Eva. "Quiero que mis hijos sean protagonistas de una vida especial. Los llevo a montar en pony, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible y construir una familia maravillosa" destacó Rodriguez y aclaró:

"No queremos encerrarlos en una urna de cristal. Les enseñamos a no dar lo que tienen por sentado y a comprometerse con todo lo que hacen. Deben ser humildes y nunca perder su percepción de la realidad".

Radicados en Italia, aspiran a darle la mejor educación a sus hijos ya que la familia es muy importante para ellos